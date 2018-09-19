【華冠投顧】盤中解析：果然先下後上

劉彥良 分析師

昨日市場擔憂美中貿易戰擴大，使得台股連兩日回檔，但我在 Line 上清楚告訴投資朋友，川普只課 10% 我認為是小利多並非利島，所以昨天中港日韓全部開低走高，而台股獨弱的原因是因為期貨結算前壓低轉倉。

川普客氣，中國當然也輕輕回擊，所以昨日下午盤開始新加坡 A50 期貨就一路走高，到了晚上美股開高後再延續上漲氣勢。既然中美都大漲，昨天被刻意壓低的台股自然就先下後上，這點我在昨天的盤後分析和節目當中已明確預告。研判台股接下來會重新挑戰 11000 點，這部分可觀察外資期貨動向，期貨淨多單有望從 2.4 萬口逐步回升到 5 萬口。

台灣智慧能源週今日登場，太陽能族群轉強大漲，目前太極 (4934)、茂迪(6244) 和新日光 (3576) 已亮燈停。此外連續兩日提醒投資朋友近期成為資金避風港的風電股，今天包括中鋼構 (2013)、潤泰材(8463) 和台船 (2208) 皆改寫近期新高，至於指標股世紀鋼 (9958) 的券資比已將近 5 成，今天強勢整理隨時會再創高。

另一個資金避風港自然是傳產族群，其中食品股龍頭統一 (1216) 昨日轉強，今天則輪到二線的泰山 (1218)，8 月營收創 2 年新高加上股價剛上脫離均線糾結區，投資朋友要持續留意。至於紡織族群昨天已提醒投資朋友若今天無法補量衝高可先獲利調節，包括利勤(4426)、銘旺實(4432) 和東隆興 (4401) 都是如此。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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