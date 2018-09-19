【華冠投顧】彈結束?多方的機會在哪?

◆盤勢分析

范振鴻 分析師

●族群追蹤

2330 台積電今天帶量站回月線守住，其實看法都差不多，台積電是重要撐盤指標，253.5 不破大盤應該也不會死到哪裡去，另外今天除了 2330 就是台塑四寶帶動，6505 台塑化就漲了 3.4%，非金電指數則是漲了 1.2%，鋼鐵、水泥也是攻擊指標，2027 大成鋼漲 7.9%，不過漲價族群今天就頗慘，早盤強勢攻擊後午盤後開始下殺，2327 國巨更是跌破 500 大關，2492 華新科也是再創新低，而昨天出量跌停的 3008 大立光居然沒有強彈，平盤附近作收。

●盤勢分析

昨天跌破上週五帶量紅 K，本來以為今天凶多吉少了，但受惠昨晚美股大漲，加上今天是台指期結算日，今天由權值股帶動盤中一度大漲 120 點，而今天量能也增溫，昨天有提到，短線轉多的關鍵在於能否突破週一高點 10883 完成小時線結構的多頭浪，而今天高點剛好來到 10882，也就是結構上沒完成，收盤也收在均線之下，屬於有點強中帶弱的狀況，明天若無法延續攻勢，短線上還是先偏震盪看待。而 OTC 天則是打半場好球，尾盤被動元件等漲價族群下殺帶動 OTC 漲幅收斂，這邊一樣先看 09/17 高點需要先突破才有打底機會。

●最新活動

不知何時開始每逢聖誕節到來就要玩交換禮物，

這次海豚來點不一樣的! 中秋節開放交換禮物~

活動辦法: 只要是你手中隨便一檔你不知道該怎麼處理的股票，

寫在活動表單裡，

海豚就會把近期觀察的標的及策略簡訊給你參考

標的很有可能就是本週週報鎖起來的標的唷!

活動傳送門→

http://www.hwa-guan.com.tw/OUT_EVENT/CFORM.ASP?WF_id=100122

※以上內容由華冠投顧 范振鴻分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入范振鴻老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/ugzX6k

詳細操作策略，請加入范振鴻 老師 Line 群組



服務電話：(02)6632-1000

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg

