熱門股─雲品醞釀業績爆發動能

連鎖飯店餐飲集團雲品 (2748-TW) 甫公布 8 月合併營收，創 2015 年 10 月以來單月新低，股價也呈現周線連 3 黑走勢，不過，可觀察到，雲品在 7 月上旬創波段高價後，雖因業績走跌轉弱，實際上股價跌幅並不深，隨著 10 月君品酒店營收納入財報，再加上全新婚宴品牌「頤璽」登場，將大幅貢獻餐飲業績，顯然投資人對其後市並不看淡。

雲品因受農曆 7 月淡季影響，旗下以宴會為主的頤品大飯店營收下滑，加上品花苑正改裝為全新婚宴品牌頤璽，尚未營業，使 8 月營收僅 0.88 億元，月減 3.48%、年減 20.59%，不過，頤璽 10 月將開始營運，由於宴會接單暢旺，營收貢獻可期。

雲品強調，為因應消費者對婚宴的多樣化需求，日前已規劃「終極版 94 狂婚宴方案」和「佛系小桌數婚宴方案」等，為新人提供一站購足的客製化婚宴服務，頤品、頤璽和君品館內宴會廳正全力以不同定位搶攻不同客群。

而在住房方面，除了第 4 季開始要併入君品酒店業績，雲品也相當看好度假需求，日月潭雲品溫泉酒店 8 月繳出住房率 85% 的好成績，並未受年金改革衝擊太大，進入 9 月後，母集團雲朗觀光已提出國旅卡住宿優惠專案，使雲品樂觀看待 9 月住房率可望持續維持淡季不淡水準。