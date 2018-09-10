民俗月淡季影響 雲品8月營收月減3% 9月迎國旅卡商機

受到品花苑停業改裝及民宿月婚宴業績下滑影響，雲品 (2748)8 月營收 0.89 億元，月增率 - 3.47%，年增率 - 20.59%；累計 1-8 月合併營收達 9.34 億元，年減 4.31%。雲品表示，客房方面 8 月份日月潭雲品溫泉酒店住房率 85%，客房營收較去年同期成長，然在餐飲方面因 8 月受傳統民俗月淡季影響，旗下以宴會為主的頤品大飯店營收下滑，加上品花苑正進行改裝為全新婚宴品牌「頤璽」，使 8 月整體營收較去年同期衰退。



雲品指出，「頤璽」以全新硬體聲光設備吸客搶市，包括了雙層 LED 升降舞台、包柱式 LED 螢幕與演唱會規格的電腦燈光效果，亦同步增加頤品與頤璽下半年的宴會接單契機，10 月步入營運後續業績可期。



此外，包含全台唯一米其林三星餐廳「頤宮」的君品酒店亦將於 10 月起併入雲品，持續壯大雲品在飯店及餐飲業務的佈局，以頂級度假酒店、奢華商務酒店與館外宴會廳三箭齊發擴大營運規模，會是未來將挹注整體營運的重要關鍵。



展望第三季，雲品維持審慎樂觀看法。除了併入君品酒店業績外，在日月潭雲品溫泉酒店的部分，看好下半年公務人員國民旅遊卡消費後勁爆發，搭配雲朗觀光國旅卡住宿優惠專案，9 月住房率可望續持淡季不淡水準。

