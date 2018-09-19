科妍關節腔注射劑攻美 簽下10年經銷合約取得權利金

科妍 (1786-TW) 今 (19) 日宣布與美國客戶 OrthogenRx 公司簽署 HYAJOINT Plus (一針劑型關節腔注射劑) 獨家總經銷合約，將由 OrthogenRx 依照銷售額提供一定比例權利金，為期 10 年，科妍將成為美國第 5 家獲得 FDA 上市許可的廠商。

科妍指出，旗下一針劑型關節腔注射劑適用緩解退化性關節炎，屬於侵入性第 3 類醫材，該產品已經上市 5 年，主要銷售台灣、歐洲，科妍將成為第 5 家獲得美國 FDA 上市許可的廠商。

科妍表示，全球關節腔注射劑一年市場產值約 30 億美元，美國單一市場就高達 15 億美元，一針劑型約占市值 45%，每年雙位數成長，科妍評估，明年有機會取得銷售許可，在美國市占率上看 20%。

科妍旗下醫療器材產品，包含皮下填補劑、關節腔注射劑及可吸收防沾黏凝膠，年產能 1200 萬支針劑，占總營收 9 成以上。觀察科妍上半年營收占比，以關節腔注射劑及皮下填補劑占比超過 4 成，為主要收入來源。

科妍累計今年 1 至 8 月營收為 2.06 億元，年增 36.36%，上半年稅後純益 0.39 億元，由虧轉盈，每股純益 0.76 元，已經超過去年全年 0.33 元表現。