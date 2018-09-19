〈電商求新求變〉夠麻吉強化同業結盟 拚下半年業績回穩

台灣電子票券市占第一電商業者夠麻吉 (8472-TW) 今年以來積極進行同業結盟，因應大者恆大的競爭壓力，除日前與創業家 (8477-TW) 合作推「宅配購物 +」頻道，也進駐電商通路蝦皮購物，夠麻吉指出，暑期餐卷交易額已較去年同期成長 40%，展望第 4 季，在聚餐需求增加，和蝦皮銷售的新動能下，法人認為，營運持續轉強，下半年業績可望優於上半年。

在市場強烈競爭下，夠麻吉今年前 8 月合併營收 2.88 億元，年減 19.27%，第 2 季也是成立以來首見虧損，單季虧損近 400 萬元，每股虧損 0.19 元，使上半年獲利僅剩 347 萬元，EPS0.17 元。

夠麻吉期望，透過與其他平台結盟，擴大銷售觸角，因此，此次進駐下載用戶數突破 1500 萬的蝦皮購物。

夠麻吉說明，蝦皮上有 5 成的消費者來自 18-24 歲年齡層，可與目前 GOMAJI 以 35 歲以上的消費族群互補。

行銷長吳維豪表示，這次跟蝦皮購物合作，是年度聯盟策略的重要里程碑，為加強經營年輕族群，餐飲潮店招商標準更著重於 FB 與 IG 等社群指標，未來將持續強化 IG 潮店的票券銷售，為第 4 季業績增添動能。

蝦皮購物商業營運總監楊晨欣也指出，與夠麻吉合作後，預估票券類別訂單量有望成長 2 倍。