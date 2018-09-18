遭下修目標價＋產能受限疑慮 大立光跌破4000元大關

大立光 (3008) 受到日系外資調降大立光評等至「優於大盤表現」，目標價下修至 4900 元，加上產能受限業績無法明顯放大疑慮下，今天股價開低走低，盤中跌幅逾半根停板，不僅跌破 4000 元大關，股價再創波段新低。日系外資在新出爐的報告中表示，iPhone XS 系列價格偏高恐將影響買氣，因此調降下半年新款 iPhone 出貨量預估，從 9500 萬支下修至 8000 萬支。



報告中將大立光評等由「買進」降至「優於大盤表現」，目標價由 5500 元降至 4900 元。同時下修今年至後年獲利預估，幅度 2-7%。



大立光已連續多月產能滿載，由於通吃蘋果及非蘋陣營，除良率及技術優勢，產能也是一大關鍵，但因大立光有產能受限問題，使得 9 月營收僅能與 8 月相當，是大立光不利的因素之一。