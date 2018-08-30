立凱-KY跨入國際儲能市場營運添動能 股價奔漲停

立凱 - KY(5227) 看好再生能源趨勢，積極跨入國際儲能市場，獲得日本一線大廠合作，預計 2019 年起 5 年內取得 7000 噸訂單，將挹注未來營運成長動能，該公司今天股價開高後直奔漲停，一洗日前股價頻頻破底走勢。根據 GTM Research 報告，未來 5 年，全球鋰電池儲能系統部署年成長 55%，從 2017 年 2GWh(百萬度) 增加到 2022 年的 18GWh。



根據工研院 2018 年的報告，鋰電池可望成為儲能市場應用規模與佔有率最大、技術發展相對成熟、電池品質穩定性高的技術主流。另外，根據國際市場研究機構 Reportlinker.com 日前釋出住宅電池儲能市場研究報告稱，到 2022 年全球住宅電池儲能市場規模將達到 36 億美元。



看好再生能源趨勢，立凱 - KY 積極跨入國際儲能市場，其正極材料出口轉向歐美日韓市場，日前立凱 - KY 已與日本一線電子元件及消費品大廠合作，切入全球家用儲能市場，將為未來營運增添動能。



立凱 - KY 表示，由於過去 99% 營收仰賴中國大陸市場的貢獻，隨著政府補貼政策即將完全退坡之衝擊，立凱 - KY 早已積極轉進開拓海外市場。立凱 - KY 因應海外市場認證需求，預計下半年將持續投入資本支出用以推出循環壽命更長的新產品，應用面將從儲能市場逐步擴展到車用電池等利基市場，將進一步確立該公司產業領導者的地位。