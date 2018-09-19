國常會聚焦補短板擴投資 加大基建環保等領域建設

9月18日召開的國務院常務會議部署加大關鍵領域和薄弱環節有效投資，以擴大内需推進結構優化民生改善。要求緊扣國家規劃和重大戰略，加大"三區三州"等深度貧困地區基礎設施、交通骨幹網絡特别是中西部鐵路公路、幹線航道、樞紐和支線機場、重大水利等農業基礎設施、生態環保重點工程、技術改造升級和養老等民生領域設施建設。引導金融機構支持補短板項目建設，地方政府要將專項債券已籌資金加快落實到補短板項目。有序推進政府與社會資本合作項目，積極吸引民間資本參與建設。

在補短板的政策指導下，一係列重大工程正在穩步推進。財政部數據顯示8月份共發行專項債券4287.5億元，環比增加3197億元，同比增加2935.7億元。研究機構認為，"十三五”時期我國經濟發展表現出速度變化、結構優化、動力轉化三大特點，環境保護處於既大有作為又負重前行的關鍵期。截至6月末，廣義環保在庫識别+準備+採購階段的PPP項目總額達到1.14萬億元，後續市場空間極大。

本次會議還要求加大簡政減稅降費力度，技照"總體上不增加企業負擔"的已定部署，在機構改革中確保社保費現有徵收政策穩定。有關部門要加強督查，嚴禁自行對企業歷史欠費進行集中清繳。同時要抓緊研究提出降低社保費率方案，與徵收體製改革同步實施。

盛運環保(300090-CN)具備煙氣治理和焚燒爐研製能力，併通過外延拓展進軍環衛、危廢領域;興源環境(300266-CN)今年上半年中標了貴州、浙江等地的多個污水處理和農村飲水安全PPP項目，金額均達數億元;博世科(300422-CN)上半年淨利潤同比倍增，在手合同接近130億元。

來源：財聯社

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