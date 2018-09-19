台股盤前─大盤還會下殺一波 多方買點浮現中

在美中貿易戰爭開打同時，在中國組裝並賣向全球的蘋果產品最受市場關切，相關概念股包括大立光 (3008-TW)、臻鼎 (4958-TW) 昨日以跌停作收，大盤也跌破所有均線，但證券分析師張陳浩指出，台股集中市場可能還會有低點，但此時並非賣點。

同時，張陳浩並指出，目前台股有築底意味，大盤指數可望延續 7 月 6 日、8 月 16 日及 9 月 12 日的下探收腳向上走勢，緩步築底再向上。

事實上，台北股市在恐慌情緒作崇之下，於亞洲區域股市昨日表現最差，集中市場加權股價指數下跌 68.4 點或 0.63%，以 10760.21 點作收，市場成交值 1172.28 億元，但以今晨收盤的美股股市來看，台股的擔憂有點過度，美股收盤數據今晨報道瓊工業平均指數收高 184.84 點或 0.71% 至 26246.96。Nasdaq 指數收高 60.31 點或 0.76% 至 7956.11。S&P 500 指數收高 15.51 點或 0.54% 至 2904.31。費城半導體指數收高 11.39 點或 0.84% 至 1368.87。

而美國蘋果公司股價反彈上漲 0.17%，台積電 (2330-TW)ADR 下跌 0.46% 作收。

美國總統川普昨日正式宣布，對 2000 億美元中國大陸進口商品課徵 10% 關稅，而中國大陸昨晚也宣布 600 億美元美國進口商品課徵 5-10% 關稅，項目則包括飛機、電腦、紡織、化學品、小麥。、葡萄酒、液化天然氣等，雙方對峙情況較原市場預期緩和，但我經濟部則對於網通、工具機、石化產品及手提包等產業提出示警。

台股昨日開盤就面臨沉重壓力，台股盤中大立光、台積電與鴻海 (2317-TW) 等指標個股也走弱，拖累大盤下殺，而在市場雜音下，大立光股價出現今年以來第 2 度跌停，以 3860 元作收，成交量放大到 1999 張，包括外資及授信都站在賣方。大立光的遭到市場的摜殺也拖累台股的高價股族群及電子股的表現。但盤後資料顯示，外資以出脫電子股為主，但換股改持金融股及傳產股包括統一 (1216-TW)、新光金、兆豐金、中信金、開發金。

鴻海集團 PCB 臻鼎科技子公司鵬鼎在大陸深圳以 A 股掛牌，盤中漲幅達 44%，但臻鼎股價卻重挫跌停作收，目前台股蘋果相關概念股，包括嘉聯益 (6153-TW)、GIS-KY 等個股，目前所承受賣壓也極大。張陳浩指出，目前台股築底意味濃厚，且依目前的走勢研判，現階段是觀察買點的浮現而非出脫持股的時機。

在市場訊息方面，今天包括可成 (2474-TW)、智邦 (2345-TW) 及昇達科 (3491-TW) 都將召開法人說明會。