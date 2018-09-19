【運達投顧】區間盤個股操作為主

◆盤勢分析

美中貿易戰的最新戰況：美國宣佈對中國 2000 億商品進行課稅，稅率為 10% 於本月 24 日開始生效，明年起將調高為 25%。致於中國是否會有報復動作目前還沒訊息，不過貿易戰的開打已經讓美股昨天都出現大幅度的拉回，昨天的中國股市也出現大跌，台股面臨到這個氛圍如我們昨天預期的本週台股以忽漲忽跌看待，操作重心要以個股為主，致於後勢的觀盤重點分析如下：

1. 美中貿易戰的不確定因素一直以來我們建議以匯率的角度來研判事情的輕重，上週中美貿易談判人民幣並沒有升值破月線，貿易戰開打後今天人民幣卻小幅升值，這七天來人民幣都維持區間盤局沒有破前低也沒過前高，以此來看貿易戰雖對股市有影響但對資金潮的移動似乎影響不大，既然匯率沒有大幅貶值就不會對股市有更大的壓力，所以亞股是否會受貿易戰而有空頭的跡象就以人民幣為參考指標，若人民幣沒有續貶那麼台股我們就以區間來看待。

2. 以國際股市的結構來看，美股昨天都出現拉回高科技股跌幅較重跌破月線面臨季線保衛戰，費半指數也面臨到半年線關卡，以此來看美股漲多後當偏向高檔震盪而這個區間要提防是否有拉回修正的壓力，指標要看高科技股的季線是否失守，若高科技股破季線就會出現明顯的頭部訊號對全球電子股會有拖累的壓力，而亞股目前位階都偏低，中國股市一直偏向反覆測底的階段，若台股要有較穩定的反彈指標要先看南韓股市是否可以突破前高 2322.8 點讓南韓股市可以脫離三個月的底部，以此來看台股未來有可能面臨到一弱 (高科技股) 一強 (南韓股市) 的牽制台股維持區間盤局的機率較大，所以操作上還是建議以個股為主會比較穩定。

3. 今天指數拉回可以看到壓力較重者還是在被動元件矽晶圓等個股，大盤融資經過這一個多月來的減肥已經讓很多股票順利落底，唯獨被動元件矽晶圓的融資減幅不夠甚至融資近日還創高，如：環球晶華新科國巨… 等，可見融資還在高檔者還是有殺融資的必要，否則市場以當沖短線操作為主造成短線沖不掉愈套愈多，這些個股一定還會一段急殺讓融資面臨斷頭殺出，因為就目前美國高科技股來看有破季線的危機，屆時會造成這些高融資的電子股會有恐慌性的賣壓，這也是我們對台股的後勢走勢頂多只能區間看待的原因之一，所以操作上被動元件矽晶圓光學類股等都還不是進場撿便宜的時機，切勿進場搶反彈以免偷雞不著蝕把米。

4. 資金的避風港偏向不佔權值的中低價股為主，這一波我們從低檔掌握了幾檔飆出波段的股票如順達醣聯網龍都從低檔走出攻擊，接下來的輪動如昨天說明的新的輪動方向可留意 5G 及能源股以及還在低檔的生技股，今天的能源股就明顯從低檔出量，建議盤勢不穩時要掌握提早佈局的機會這樣才能先買低點且沒有追高的疑慮。

※以上內容由運達投顧 蕭春源 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。