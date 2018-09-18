鼎豐集團控股(06878-HK)附屬擬斥2.18億港元收購貸款

鼎豐集團控股(06878-HK)公佈，於2018年9月18日(交易時間後)，間接全資附屬公司文旅有限公司(買方)與債權人、賣方A及賣方B訂立該協議。據此，買方有條件同意收購，而債權人亦有條件同意向買方轉讓目標貸款，所涉貸款代價為人民幣1.9億元(相當於約2.18億港元)。

根據該協議，緊隨債權人向買方轉讓目標貸款後，買方有條件同意接受，而賣方A及賣方B亦有條件同意讓與目標股權A及目標股權B，以結清全數目標貸款人民幣1.9億元(相當於約2.18億港元)。目標股權A及目標股權B分别佔景寧鼎豐置業有限公司(附屬公司A)及麗水市富豐文化旅遊有限公司(附屬公司B)各自股權的30%。

於本公佈日期，附屬公司A及附屬公司B各自為公司間接擁有70%權益的附屬公司。於完成轉讓目標貸款後，買方將成為該等賣方所結欠貸款總額人民幣1.9億元的債權人。於完成轉移目標股權A及目標股權B後，附屬公司A及附屬公司B均將成為公司的間接全資附屬公司。附屬公司A及附屬公司B的財務業績將繼續合併入集團的財務業績。

於本公佈日期，附屬公司A(由廈門鼎豐及賣方A分别擁有70%及30%權益)為一間於中國註冊成立的有限公司，其主要業務為房地產開發;房地產代理服務; 停車場管理;及物業管理。

於本公佈日期，附屬公司B(由廈門鼎豐及賣方B分别擁有70%及30%權益)為一間於中國註冊成立的有限公司，其主要業務為旅遊項目開發及投資;旅遊商品銷售;及文化傳播。

該集團主要從事提供資產管理服務(包括物業、股本及不良資產投資);融資租賃服務及金融服務(包括快捷貸款服務、財務顧問服務、擔保服務及供應鏈代理服務)。董事會相信，交易事項將容許公司取得附屬公司A及附屬公司B的全部所有權，確保公司增長策略在中國行之有效及於公司層面上能全面整合附屬公司A及附屬公司B，給予股東更高的財務透明度，以及消除因該等賣方另外持有的巨額少數權益而產生的任何相關價值漏損。此外，透過交易事項，公司亦可避免在目標股權A及目標股權B的抵押可被債權人強製執行時，與任何不熟悉業務的第三方一同經營附屬公司A及附屬公司B，如債權人或目標股權A及目標股權B的其他潛在買家。

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