在岸人民幣日盤收市微跌85點子

受中美貿易戰升級影響，在岸人民幣9月18日開市顯著疲弱，於9:45左右兌美元低見6.8818，較昨跌248點子；隨後跌幅收窄，下午13:45左右更曾扭跌為升，報6.8538元，升32點子，但一閃即逝；日內波幅280點子。於下午16:30日盤收市報6.8652元，跌85點子或0.12%。

離岸人民幣表現較為反覆，於早上8:00左右曾破6.89關口，急跌至6.8931低位，或227點子；及後跌幅顯著收窄，於11:35左右更曾開始轉跌為升，於14:08更曾升破6.86關口，高見6.8598水平，或升106點子；日內波幅333點子。於16:30日盤收市報6.8723元，微跌19點子或0.03%。

人民幣官方開出中間價報6.8554，較上日中間價6.8509，下調45點子或0.07%，創近1個月以來最弱。

市場人士指出，近期人民幣匯率企穩，主要受益於兩大因素：一方面，土耳其央行大幅加息、里拉飆升，令市場風險偏好有所回升，並帶動多個新興市場貨幣上漲；另一方面，我國8月經濟資料整體好於預期，表明基本面對人民幣匯率仍有較強支撐，疊加逆週期調控政策，人民幣匯率預期企穩。往後看，人民幣總體企穩、雙向波動的運行格局不變。

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