滬指大漲近2%再摸2700點 “股災底”為何不一刀了結？

截止收盤，滬指收報2699.95點，漲1.82%，成交額1130億;深成指收報8133.22點，漲1.67%，成交額1406億;創業板收報1377.30點，漲2.04%，成交額426億。今日滬股通淨流入16.91億，深股通淨流入3.99億。

本週新規實施，外國人可以直接炒A股了。昨日“洋韭菜”們入市中國股市第一天就兩市全天震蕩走低，上證指數繼續刷新上證指數新低距“股災底”僅一步之遙，深證成指則亦繼續向下探底再創階段新低，A股整體一片狼藉表現與山竹台風過境後兩廣一帶的慘狀完全有的一拼。市場這等便宜籌碼給了人家低買的機會，本以為“洋韭菜”會和我們一樣被割，不料今日大盤慣性低開後卻一改上午頹勢午後反而迎來強勢上漲，三大股指放量拉升大漲。作為A股資深被套牢的“大中華牌韭菜”，此情此景，看到外國人這剛來就低買高賣日賺漲停日進金鬥真是羨慕嫉妒恨。

今日，A股在陰跌創新低中震蕩下行滬深創同步低開，滬指低開直接再破新低，好在隨後震蕩走高，創業板指開盤表現較為強勢，集成電路、通信設備等科技股開盤活躍;午後，中字頭發力上攻，在建築材料、鋼鐵、水泥等大基建板塊的活躍表現下，疊加保險、證券、銀行板塊合力推動的作用下，帶動了兩市三大股指持續攀升，企穩上揚;中國鐵建、中鋁國際、中國交建等中字頭漲停，中國中鐵盤中漲超7%，上證50漲逾2%，兩市市場人氣回暖，大盤一改頹勢，滬指一路強勢上行漲逾1.8%盤中一舉突破5、10日均線觸觸及2700點，創三週來最大漲幅，深成指走勢與滬指基本一緻，漲幅也擴大至漲近1.7%;

從盤面來看，絕大多數板塊午後紛紛飄紅，工程基建板塊大漲逾4%，水泥板塊、鋼鐵板塊漲逾3%，物流、自貿港、水利、一帶一路等板塊漲幅居前，僅剩石油、水域改革等少量板塊領跌。總體而言，大盤創出新低後午後展開反彈，行業個股漲多跌少，兩市逾3000隻個股飄紅，僅300餘隻個股飄綠，市場做多氛圍好轉；個股方面，今日領漲兩市的基建板塊集體掀起漲停潮，中國鐵建(601186-CN)、中國交建(601800-CN)、西藏天路(600326-CN)等漲停，柳鋼股份(601003-CN)漲停；貴州茅台(600519-CN)大漲3.23%，中國平安(601318-CN)漲超2.5%。

社融基建等數據有望在四季度企穩、政策預期提升

繼昨日央行開展1年期MLF操作2650億元後，今日早間，再開展2000億元逆回購操作。在當前市場，多種因素疊加導緻短期流動性邊際收緊的情況下，央行持續開展大力度操作，有助於進一步平抑貨幣市場波動，穩定市場參與者預期，資金面緊張態勢不會持續擴大;目前國内市場雖然走勢疲軟，資金交易熱情低，但是海外市場陸股通資金自8月至今累計流入超過350億元，而且海外資金從長期配置的角度，更加看好A股的價值屬性。機構分析認為，海外不確定因素有望邊際緩和、社融和基建等數據有望在四季度企穩甚至反彈、政策預期有望繼續提升，四季度A股市場或將迎來轉機。近期人工智能發展再度受到國家高度重視，智能科技有望再度受到市場關註。世界人工智能大會今日開幕，中央高層緻信賀電;近期人工智能備受矚目，盤中人工智能概念板塊也有一定活躍表現；上海同時出台人工智能高質量發展“22條”，未來人工智能在技術、產業、應用方面將迎來深入變革和成長，中長期來看，將為創業板市場催生新動能。

值得一提的是，今日市場的亮點在午後，市場在建築板塊的帶動下出現大漲，各大指數全面跟隨。建築板塊的上漲跟消息面有一定關係。週末台風“山竹”兇猛來襲，所到之處滿目瘡痍，受損嚴重，此時剛需基建發力正當時；基建投資領先指標建築業PMI從業人員指數已經連續三個月明顯回升，近期地方專項債發行規模也明顯提高；據悉國家發展改革委定於2018年9月18日下午15:00召開專題新聞發佈會，國家發改委相關司局負責同志出席，介紹“加大基礎設施領域補短板力度穩定有效投資”有關工作情況併回答記者提問。

券商板塊大股東增持是市場見底信號?

今日，大金融板塊全力助推大盤指數反彈走強，尤其是券商板塊領先早盤就率先拉升上漲，午後繼續發力，錦龍股份(000712-CN)漲停，方正證券(601901-CN)、南京證券(601990-CN)收漲近5%;近日，國元證券(000728-CN) 、華泰證券(601688-CN)等券商相繼發佈股東增持公告。據不完全統計，2018年以來，共計有不少於8家A股上市券商得到其主要股東增持。作為資本市場的“晴雨表”，券商股的行情變化一直受到大眾關註。

在剛剛過去的一週，券商板塊整體表現不錯。雖然券商半年報和8月份業績整體下滑明顯，但是近期越來越多的券商相繼得到主要股東方面的增持，這在一定程度上提振了市場信心。業内人士表示，券商板塊近期走強，與監管政策支持以及市場積極信號或有直接關係。就券商個股的走勢來看，32隻上市券商股基本上延續板塊良好走勢，大部分也走出連陽的良好走勢，且整體轉好走勢明顯。不過，股市是否完全見底，還有待市場的進一步檢驗和確認。

一日大漲能否帶動大盤止跌企穩?

最近這幾天，為了2638這塊股災時期創造的熔斷底遮羞佈，國家隊也是使出了渾身解數操碎心，分别動用了消費白馬、券商、保險和銀行等權重輪番護盤，大盤一次次給人以“穩中向好”的幻象，但隻可憐中小創卻似乎併不買賬，頻頻卻遭殃被空頭市場接連重錘，創業板更是一天一新低。昨日滬市不到900億的成交額再創新低，地量記錄也進一步被刷新，這是比較罕見的情況，甚至給人以悲觀的預期或許未來成交不足千億很可能真成為新常態。但其實，不管是否政策底還是市場底也好，近期A股市場已然這樣一副要死不活的模樣，那麽就“死馬當活馬醫”，真要擊穿2638點也就併不見得是啥壞事了。甚至很可能會刺激活躍資金進場抄底，A股短線也將獲得超跌反彈的機會。反而是這樣一天天溫水煮青蛙模式的抵抗式陰跌積累了一點反彈之大力，然後漲一天又回落到地上，這樣從結果上看不僅股災底最終還是難以守住，市場人氣也一點一點渙散殆儘，所以不得不說這是一出昏招，既然守不住，何不直接給市場一刀了結來的痛快?

總體而言，今日指數先抑後揚，多頭迎來強勢勝利。權重與題材齊發力，大盤一片欣欣向榮，激活了一部分市場做多人氣。消息面刺激了建築板塊大漲，但這與大盤熊市徹底結束關係不大，震蕩盤跌過程中出現一些反復是正常的。權重股的普漲對於人氣的階段性恢復有積極的作用，但就此斷定2015年6月至今的熊市徹底結束，還有點為時過早。一日大漲能否帶動大盤止跌企穩？且讓我們拭目以待。

作者：毛莉

編輯：賀秋霞

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