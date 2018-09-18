中字頭領銜基建板塊大漲 中國鐵建(601186-CN)等多股漲停

午後，中字頭領銜基建股大漲，帶動滬指大漲近2%。截至發稿，山東路橋(000498-CN)漲停報4.27元，蘇交科(300284-CN)漲停報9.63元，中國鐵建(601186-CN)漲停報10.77元，中鋁國際(601068-CN)漲停報10.11元，正平股份(603843-CN)漲停報8.9元，成都路橋(002628-CN)漲停報5.51元，中國交建(601800-CN)漲停報12.23元，北新路橋(002307-CN)、四川路橋(600039-CN)、中國中鐵(601390-CN)等股均紛紛大漲超7%。

據國家統計數據顯示，前8月固定資產投資完成額同比增長5.3%，續創新低，拖累投資的主要因素依然是基建投資。8月統計局口徑的基建投資增速為4.2%，較上期回落 1.5 個百分點，鐵路運輸業、水利管理業投資增速降幅進一步擴大。

廣發證券認為，雖然8月基建投資增速回落，但從歷史經驗來看，政策傳導到貨幣再到投資，有一定的時間週期，維持之前的判斷，基建投資已在底部區域，下半年開始有望邊際改善。結合貨幣政策微調、PPP項目清庫結束等利好初現，基建投資增速或逐步向上修復。

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