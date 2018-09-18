【華冠投顧】中美貿易戰 蘋概股中槍

中美貿易戰美國加碼 2000 億美金商品課 10% 關稅，中國方面尚無回應。在此強大單方面壓力下，中國可能針對美國採取出口限制、阻止關鍵零組件供應。中美貿易戰及價格偏高恐將影響 Iphone 在中國銷售，外資調降下半年新款 iPhone 出貨量預估，並調降大立光評等，導致大立光跌停，蘋概股也是一面倒。

【個股分析】

(6158) 禾昌，主攻軟板及軟排連接線，隨軟板運用提高，有助於拉升其軟板相關連接線的空間，公司亦跨入車載領域。禾昌每股淨值 21.65 元，股價淨值比 0.979。技術面，股價在 17.7-23.9 元區間整理已經 1 年多，如果能帶量突破上頸線，將有機會走出一波上漲行情。

(2013) 中鋼構，最近除接獲台積電南科新廠房工程訂單與其他大樓工程訂單外，在母公司中鋼支持下，可望承接風電可觀的水下基礎建設工程訂單，包括基樁、平台及塔架等工程，預期對其後市業績提升大有幫助。技術面，短、中期均線呈多頭排列，股價沿 5 日均線上漲。

(2049) 上銀，宣布成功量產機器人關鍵零組件「諧波減速機」，這也是繼德國、日本之後，全球第三家能夠量產符合國際標準諧波減速機的大廠。隨著諧波減速機的量產，代表上銀的機器人已正式 100% 自製化，完全掌握減速機、伺服馬達與控制器的機器人核心技術。上銀預估全年合併營收 300-310 億元，有機會賺逾二個資本額。股價由高點修正已超過 5 個月，底部橫盤震盪反覆打底 1 個多月，底部逐漸浮現。

(4142) 國光生，銷往大陸的季節流感疫苗已全數通過中國大陸檢驗放行，即將可進入大陸各省市。今年美國 Protien Sciences 合作的四價流感疫苗針劑充填訂單增加 6 倍，明年訂單總劑量上看 800 萬劑。法人預估今年 Protien Sciences 針劑填充業務營收將提高至 3 成，可望帶動國光生今年全年營收年增 5 成，衝上 8 億元大關，創歷史新高。突破下降趨勢線，帶量站回 5 日均線之上。

(6153) 嘉聯益，停損出場。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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