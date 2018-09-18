【華冠投顧】貿易烽火再起、蘋果受累落地

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

4958 臻 鼎：

今天受中美貿易戰衝擊，股價長黑跌破趨勢中線，由於已經出現空方缺口，後續不排除仍有機會出現新低，建議反彈避開！

3037 欣 興：

繼昨天股價爆量上漲之後，今天果然量能拉回整理，因個股出現過量不過高，後續趨勢必須保守看待，以昨天的多方缺口為防守點即可。

8436 大 江：

繼上周跌破趨勢中線之後，股價今天續帶量創新低，因半年線仰角向上，後續將沿半年線整理。

1784 訊 聯：

股近近期大幅上漲之後，融資餘額急速增加向上（30%）由於今天量縮、且前高未高，留意量縮之後的整理。

3176 基 亞：

股價出現六根漲停之後，隨即進入橫向整理的震盪格局，由於今天直接開低，昨天的追價買盤完全沒有機會停損，後續不排除續創新低。

#一分鐘盤勢解析：

美國宣佈對中國進口商品，總額高達 2000 億的商品，課徵 10% 的關稅，年底之後，將會上調到 25%，市場投資人認為，川普政府有意在期中選舉之前，讓受關稅影響的商品價格平穩。而中國方面，則是在昨天就釋出 2650 億人民幣的資金，而 MLF 以及短期逆回購操作總額，已經超了 5.8 兆人民幣，反應出中國人行偏向寬鬆的態度。除此之外，中國推出多項基礎建設，雖提高地方債務，但寬鬆政策與基建支出，將有效面對美國的貿易衝突。

新一輪的關稅項目中，雖 Apple-Watch 和 Air-Pod 並未在清單當中，不過市場投資人認為，中國官方將可能採取措施，若是進行抵制，則影響的產業，將可能擴大到蘋果的供應鏈，這也是今天大立光、臻鼎拉回的主因，雖市場仍未有消息，但股價先出現跌停，若三天未能收復失土，則必須留意蘋概族群，技術線型是否出現負斜率。

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