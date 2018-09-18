 機器人理財浪潮來襲 顧立雄首提金融科技監理四大原則

《鉅亨網》今 (18) 日主辦「金融台灣 科技未來－機器人理財論壇」，面對機器人理財浪潮來襲，金管會主委顧立雄致詞時表示，台灣在機器人理財有相當大的成長空間，並首度揭露金融科技監理的四大原則，分別是：一、主動辨識風險，但不阻礙創新的發展；二、平衡「鼓勵創新」與「預防風險」；三、科技中立，不論採取何種技術，都用同樣的監理力度；四、建立友善環境，持續開放法規。

顧立雄表示，金融科技 (FinTech) 在全球金融業已引領一股創新風潮，例如電子支付、區塊鏈技術等，亦包括透過演算法提供投資人投資組合建議的自動化投資顧問服務 (Robo-Advisor)，俗稱機器人理財。

顧立雄還援引國外研究報告指出，2017 年全球自動化投資顧問平台的資產管理規模已超越 2000 億美元，且 2018 年至 2022 年將以每年 37.5% 速度成長，到 2022 年資產規模可達 1.44 兆美元。

顧立雄表示，我國目前已有業者陸續發展自動化投資顧問服務，自去 (2017) 年 5 月王道銀行自動化投資顧問平台上線後，至今年 7 月底，總計已有 3 家業者從事相關顧問服務，資產規模約為新臺幣 5 億元，相較全球自動化投資顧問市場，台灣有相當大的成長空間。

但顧立雄也強調，目前自動化理財顧問只是輔助，雖已放寬業者在一定條件下，可以由電腦系統自動為客戶執行「再平衡交易」，但是目前沒看到國際上有任何文獻有開放全委的全自動化理財顧問，但技術支撐夠不夠，這就需要靠資訊、科技相關專長人員繼續努力，金管會將持續研議相關措施，協助業者藉助金融創新科技平台或系統，為客戶提供更多個人化投資建議或投資組合配置。

顧立雄特別提出金融科技監理四大原則，第一，主動瞭解創新商品或服務、辨識潛在機會與風險，再採取適當監理政策，但不阻礙創新萌芽發展；第二，平衡「鼓勵創新」與「預防風險」，也就是在協助發展金融科技的同時，建立防範或控制風險的監理機制；第三，以科技中立為原則，根據金融活動的本質做為監理基礎，不論採取何種技術，辦理相同的金融業務，都要用同樣的監理力度規範；第四，建立友善的環境，持續開放法規，以利金融科技發展，為金融體系注入創新活水。

其中科技中立部分，顧立雄解釋，創新業者認為在創新當下，監理不能太多，但這會產生「監理套利」的問題，因此開放科技創新的同時，還要再確保相關安全性、客戶風險辨識及權責區分等問題，否則貿然開放創新的後果，不是金管會能承受的，顧立雄就舉大陸 P2P 倒閉的例子，他說，「此事件若發生在台灣，金管會早就被包圍到爆掉，也不會管 P2P 不是金管會所管轄。」顯見金融監理對金融科技的重要性。

顧立雄特別感謝主辦單位鉅亨網公司舉辦此次論壇，邀集各領域專家分享所知所學，透過各方的智慧及意見凝聚，構思金融科技在金融投資的應用與發展。