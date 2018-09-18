世界經濟論壇報告：2022年AI將新增5800萬個新崗位

世界經濟論壇報告顯示，到2025年機器將取代人類負責更多工作，但在未來五年內仍會增加5800萬個新工作崗位。

根據世界經濟論壇發布的《2018未來就業》報告，自動化技術和智能科技的發展將取代7500萬份工作。但該報告指出，隨著公司重新規劃機器與人類的分工，另有1.33億份新工作將應運而生，也就是說到2022年淨增的新工作崗位多達5800萬份。

世界經濟論壇的報告涉及對來自全球300多家公司、各個行業的人力資源官員、戰略主管和首席執行官的調查。受訪者代表了1500多萬名員工和20多個總計占到全球經濟70%的發達國家與新興經濟體。

與此同時，報告認為，新工作的質量、地點和形式將發生“重大改變”，世界經濟論壇的報告認為穩定的全職工作將越來越少。越來越多公司可能會選擇使用自由職業者或專業承包商。隨著機器與人類之間的勞動分工不斷發展，員工也將需要不斷學習新技能。

接受世界經濟論壇調查的公司表示，目前機器可以完成的任務占到當前工作的29%，但到2022年，預計機器可以完成的任務將多達42%。

來源：上證報

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)