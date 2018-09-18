中國商務部長稱貿易戰沒有贏家 合作是兩國唯一正確的選擇

中國商務部部長鐘山昨日主持召開跨國公司座談會稱，貿易戰沒有贏家，美國搞單邊主義、保護主義，影響雙方利益，傷害全球經濟，對各國都沒有好處；中美經貿關系互利共贏，合作是中美兩國唯一正確的選擇。

“企業家們都很擔心，世界前兩大經濟體發生貿易沖突可能帶來的後果，這也是我們不希望看到的，”商務部網站周二刊登新聞稿援引鐘山稱。

美國科恩集團、艾默生公司(EMR.N)、德國思愛普公司(SAPG.DE)、英國匯豐銀行、韓國三星電子公司(005930.KS)、日本豐田汽車公司(7203.T)負責人參加座談會。

他表示，中國言必行，今年宣布的系列開放舉措正在逐項落實，今後的開放力度會更大，水平會更高；至於企業都高度關註知識產權保護，這也是各國都面臨的挑戰，中國將繼續加大知識產權保護力度，為企業營造更好的營商環境。

“一個成功的企業不可能靠侵犯知識產權發展起來，國家也是如此。保護知識產權是中國自身發展的需要。知識產權保護沒有最好，只有更好。”他說。

鐘山並稱，今年以來，中國經濟運行總體平穩，保持了穩中向好的發展態勢，是對唱衰中國經濟論調的有力回應。盡管面臨困難和挑戰，中國經濟結構不斷優化，發展動能加快轉換，高質量發展邁出堅實步伐，但有信心、有能力確保完成各項目標任務。

美國總統特朗普周一表示，將對價值約2,000億美元進口自中國的商品征收10%關稅，不過將蘋果(AAPL.O)與Fitbit(FIT.N)的智能手表，以及諸如自行車頭盔、兒童汽車座椅等消費品排除在征稅清單之外。

路透北京9月18日

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