自助基金交易平台iFund正式啟用 冀年底用戶數過萬

由御峰理財研發運營的自助式網上基金交易平台iFund今日正式啟用，其主推一世免佣及一港元買基金，以超低門檻令大眾可參與到基金買賣。據了解該平台採用大數據、人工智能及區塊鏈技術，可根據用戶過去投資經驗、投資目標、風險取向及市場大環境來提供訂製投資方案。

iFund平台目前可提供超過1000隻香港證監會認可的基金產品，公司首席市務官甄振濤稱目前與平台合作的基金公司有47間，提供的基金有債券類，股票類以及各行業基金均有，且可令客戶投資風險更加分散。至於此次推出的「一世免佣」，甄振濤稱用戶只需在2019年1月31日前完成開設iFund賬戶並轉入最少1萬港元至戶頭，即可享有「一世免佣」，且該自主平台不單接受香港用戶，亦可予內地及外國用戶使用。

據了解iFund平台投入超過千萬，公司資產管理執行總監屠健輝稱，目前該平台已開始有客戶在使用，期望在今年底前客戶數量可超過1萬個。

另外在金融科技方面的應用，公司首席技術官王萌指，公司計劃於今年底到明年初可推出機器人投顧服務，因該服務需要累積大量客戶數據方可發揮更好效用。

文：鄒舒惠

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