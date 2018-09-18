瀘州商銀遞件申請IPO 資產規模小而美 港股第16家地方銀行

瀘州商業銀行正式向香港聯交所遞件申請首次公開募股 (IPO)，該行若成功實現 H 股 IPO，港股上市地方銀行數量也將增至 16 家。

相較於其他 H 股上市地方銀行，瀘州商業銀行無論資產規模還是淨利潤指標均有一定差距。

據上市申請文件顯示，瀘州商業銀行的資產規模從 2015 年年末的人民幣 317.64 億元，增至 2018 年 6 月底的人民幣 745.55 億元，2 年多時間增長 1 倍多。但與數月前赴港上市的九江銀行 (6190-HK) 相比，九江銀行截至 6 月末的資產總額高達人民幣 2883.36 億元。

2018 年上半年，瀘州商業銀行實現營收人民幣 8.39 億元，年增 9.08%，淨利潤為人民幣 3.77 億元，年增 30.65%。雖然其業績表現可圈可點，但營收和利潤規模均較目前已上市城商行小，九江銀行同期淨利潤達人民幣 10.56 億元。

瀘州商業銀行資不良貸款率低於 1%，遠低於 H 股上市銀行。截至 6 月底，該行不良貸款率回落至 0.91%，較去年年底下降 0.08 個百分點；資本適足率 3 大指標全線下滑，其中資本適足率為 12.19%，較去年年底減少 1.5 個百分點。

瀘州商業銀行成立於 1997 年，是瀘州市唯一一家地方法人城商行，1998 年更名為「瀘州商業銀行」。截至 2018 年 6 月底，瀘州商業銀行擁有 681 名員工，擁有覆蓋瀘州市所有縣的 25 家支行和 1 家位於成都的分行。

資料顯示，該行前 3 大股東分別是瀘州老窖 (000568-CN)、四川省佳樂企業集團、瀘州鑫福礦業集團，持股比例分別為 22.09%、17%、16.56%。