中美貿易摩擦 U+A0逾半港廠商指訂單減少

中美貿易持續角力影響香港出口商信心，港商宜開拓東南亞等新興市場以分散營商風險。香港貿發局研究總監關家明9月18日於記者會上指出，出口指數由第二季的54.1大幅回落至今季的35.8。「這反映了雖然香港7月出口升10%，但出口商對香港短期出口前景的信心明顯轉淡。」

他續指，中美貿易摩擦帶來的直接影響漸浮現。「超過三份之一(36.1%)的受訪出口商表示，他們的出口表現已受到影響，較上季21.3%顯著增加。」在受影響的出口商中，逾半(53%)指買家減少訂貨量，四份之一(25%)則須承擔加徵關稅帶來的額外成本。

關家明表示：「由於中美貿易摩擦帶來的不明朗因素增加，貿發局對今年香港整體出口增長預測由6%下調至3%。」

「香港出口商宜多元化發展業務，開拓新興市場如東盟國家。」關家明補充說：「過去10年，東盟發展迅速，已成為具備經濟實力的地區。去年東盟區內生產總值(GDP)合計達2.76萬億美元，是世界第六大經濟體，預料未來年均增長5%，至2030年將成為第四大經濟體。」

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