吉利控股盛寶銀行跨足金融業 惟大摩狠砍5成目標價

吉利跨足金融市場，盛寶銀行正式對外宣佈，吉利控股集團和芬蘭保險公司 Sampo 收購盛寶銀行股份的所有必要監管審核文件都已被批准。吉利控股集團持有盛寶銀行 51.5% 的股份，成為該銀行的控股股東，吉利控股集團常務副總裁兼 CFO 李東輝任盛寶銀行董事長。

業內專家表示，金融市場正在全球快速發展，吉利通過此次收購可獲得盛寶銀行專業的金融技術。

盛寶銀行成立於 1992 年，總部位於丹麥哥本哈根，目前在 18 個國家約有 1600 名員工。盛寶銀行於 1998 年推出第一個線上交易平台，在全球各個金融中心包括倫敦、巴黎、迪拜、新加坡、上海和東京等地運營，目前盛寶銀行已經在全球擁有 100 多家專業金融服務機構。

2017 年 5 月，盛寶銀行宣佈，其聯合創始人 Lars Christensen 同意將他在該銀行 25.71% 的股份出售給吉利控股集團旗下一子公司，開啟了吉利收購金融企業的第一步。

近年來，吉利在海外擴張上動作頻頻。2010 年，吉利以 15 億美元收購富豪轎車公司 (Volvo)100% 股份，並幫助富豪轉虧為盈，完成了中國首例海外車企併購案。2013 年，吉利以 1104 萬英鎊收購了英國計程車生產商錳銅控股的業務與核心資產。

2017 年 6 月，吉利集團正式和馬來西亞 DRB-HICOM 集團簽署協定，吉利控股集團將擁有寶騰汽車 49.9% 的股份以及路特斯 51% 的股份。

數月後，吉利集團再次宣佈與美國 Terrafugia 飛行汽車公司達成最終協定，收購 Terrafugia 的全部業務及資產，並計畫於 2019 年推出首款飛行汽車。

不過，吉利汽車 (0175-HK) 卻未受到投資大行的青睞，摩根士丹利最新出爐的的研究報告指出，由於存貨問題及定價競爭加劇，該行對吉利汽車看法轉為負面。

大摩表示，吉利傳統型號在代工層面面對高庫存問題，而領克品牌亦受引擎的容量限制影響表現；該行認為，公司旗下本土品牌進入高端市場將會面臨更多逆風。該行將領克品牌 2019 及 2020 年銷量預測下調 14% 及 26%。

大摩將吉利 2019 及 2020 年每股盈餘預測下調 4% 及 9%，目標價由港幣 20 元大幅下調 50% 至 10 元，投資評級由「持平」降至「減碼」，主要反映對公司長期增長前景及 EBIT 利潤率預期下降等因素。

吉利汽車今 (18) 日開低走低，截至發稿，跌 5.707%，報港幣 13.88 元，暫居跌幅最大的藍籌股，成交 3818 萬股，成交額港幣 5.363 億元，最新市值為港幣 1246.22 億元。