台股盤後—鴻海、大立光領跌 台積電孤掌難鳴 加權指數失年線

台股今日在美中貿易戰將升級，蘋果 iPhone 等產品也將受衝擊的氛圍下，今 (10) 日鴻海、大立光等蘋概族群重挫，拖累加權指數跌逾百點失年線，終場大跌 121.19 點，收在 10725.8 點，跌幅 1.12%，年線失守，成交金額新台幣 1453 億元；櫃買指數更是重挫 3.56%，來到 132.37 點，創近一年多的新低。

美國通過對中國 2000 億美元中國進口產品徵收 25% 關稅的實施方式和細節後，美國總統川普再次放話，將對剩餘的 2670 億美元中國進口產品徵稅，蘋果 iPhone 等產品也難以倖免。

今日蘋概三王中，台積電雖然力守平盤之上，但在鴻海下挫逾 3%、股王大立光跌幅來到 7% 之上，也拖累蘋概股走弱，康控 - KY、嘉聯益、玉晶光等跌約 9%；和碩、可成、美律等也有 3% 左右的跌幅，摜壓大盤走弱。

此外，中國發改委近日發函對砂石、水泥、混凝土等建材價格形勢進行調研，引發市場憂心加強監管，兩岸水泥股重挫，今日台泥、嘉泥均大跌 8%，亞泥、信大也有 2-3% 的跌幅，上市水泥指數今日重挫 6.03%，也成為今日表現最弱勢的類股。

不過雖然台股走弱，但幾檔傳產權值股如台塑化、遠東新、統一等終場仍力守紅盤之上，也成今日支撐台股跌幅未再擴大的力量。

分析師指出，美中貿易戰恐慌加劇造成投資人多殺多的現象，加上市場擔憂 FED 升息腳步恐加速，導致資金呈現觀望氛圍，不過本週蘋果新機發表會將登場，若市場反應佳，可望帶動相關概念股表現反彈，等資金回頭形勢確立，還是有助台股挑戰收復年線。