美中貿易戰火燒 台股能否守住年線是關鍵

美股 17 日受擔憂貿易戰的氛圍壟罩，四大指數同步收跌，加上川普於美股盤後公告，24 日起對 2000 億美元的中國大陸進口產品，加徵 10% 關稅，明年稅率將調至 25%，法人預估在貿易戰衝擊下，市場依舊呈現觀望，量縮之下台股短期將持續震盪，恐再度回測年線。

綜觀周一美股表現，擔憂貿易戰衝擊，蘋果、亞馬遜、臉書、美光等大型科技股領跌下，帶動美股四大指數疲弱。

而美國政府也於美股收盤後宣布，24 日再對 2000 億美元的中國大陸進口產品加徵 10% 關稅，預計年底將稅率從 10% 調至 25%，不過智慧手表和藍芽裝置被排除在清單之外，其他未列名清單的有自行車安全帽、兒童座椅、兒童安全座椅、兒童遊戲欄以及若干化工品。

白宮並警告若中國大陸對美國農民或其它產業採取報復行動，美方將立即進行第三階段，即對約 2670 億美元的大陸輸美商品課徵額外關稅。

雖然貿易戰氛圍壟罩，但天風證券分析師郭明錤最新報告指出，蘋果三款新機中，iPhone XR 銷售可望優於預期，也調升今年下半年新 iPhone 出貨量至約 7,500 萬至 8,000 萬支，年成長幅度約 7%，預期對台廠蘋概股營運表現依舊有所支撐。

而國內龍頭王品昨（17）日宣布，自明（19）日至 11 月 18 日，買回自家 3850 張股票。這是王品上市櫃以來，首度執行庫藏股。法人表示，除了捍衛股價，在王品創辦人戴勝益密集出脫股票之際，此舉也有集中籌碼的考量。

法人指出，目前看來外資多方力道不足，顯示市場觀望態度濃厚，加上成交量跌破千億元，在美中貿易戰火延燒下，台股短期恐進入震盪，回測年線關卡。