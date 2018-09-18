• 想象力是人類最寶貴的能力，七萬年前的智人就是依靠想象力，從眾多人種中勝出的，人類的歷史和未來都要靠豐富的想象力。想象力包括聯想與設想兩個方面，聯想是將不同的東西連接起來，設想是思考現實不存在的東西；聯想和設想構建了人類的創造力。

• 歷史上偉大的天才都有其共性，綜合起來三大規律：第一超越常規的信念，將探索未知、改變世界為己任；第二多維度係統思考，“全景式宏圖”的跨界整合集成，第三百折不撓的堅持；通過艱難困苦最終達成目標。

• 長線思維驅動戰略能力，資本市場應從關註利潤轉向長期現金流，企業的長期價值決定於企業在生命週期内可創造自由現金流的折現值之總和。自由現金流保證企業的正常運營和投資發展，實現經營的長治久安。

•傳統說法是“當局者迷”，在大轉折時代應該是“當局者清”，因為大轉折時代，不確定性大，按照傳統眼光是無法看清的，唯有敢於冒險者進入“當局”才能看清，“當局者清”在試錯中不斷獲得成就和獎勵。

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