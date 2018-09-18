美元下跌 因歐元和英鎊受脫歐樂觀情緒提振走強

英鎊和歐元兌美元周一上漲，受英國將與歐盟就脫歐條款達成協議的樂觀預期提振。

歐盟和英國正在以“良好的合作”精神進行脫歐磋商，歐盟脫歐事務首席談判代表巴尼爾周一在談到此事時表示。

英國將於2019年3月29日脫離歐盟，但仍未達成全面的脫歐協議。

有關在關鍵的愛爾蘭邊境問題上取得進展的報導，扶助提振英鎊。

歐元兌美元漲0.52%，報1.1689美元，英鎊兌美元升0.74%。

“市場明顯對本周晚些時候的歐盟峰會有點興奮，可能會有利好英鎊的解決方案，”Jefferies外匯董事總經理Brad Bechtel稱。

就英國退歐問題召開的三場歐盟峰會中，首場會議將於本周召開，歐盟領導人期望能夠在11月前敲定協議。相關協商可能決定英國2019年3月退歐時的狀況，以及英國和鄰國的經濟將承受何種沖擊。

歐元EUR=也得到技術面改善的支撐，Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo在談到歐元上周突破100日移動均線切入位時表示。

“從技術面上看，歐元的潛在人氣光明了一些，至少短期來說，”Manimbo稱。

Jefferies的Bechtel稱，周一美國交易時段新興市場貨幣溫和反彈，也給美元帶來一些壓力。MSCI明晟新興市場貨幣指數下跌0.22%，早些時候最多下跌0.4%。

得益於中美貿易沖突加劇時出現的避險流動的美元處於守勢。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)周一表示，如果中國準備好進行認真的磋商，減少關稅和消除非關稅貿易壁壘，美國願意與中國磋商貿易協議。

美國政府官員周六稱，總統特朗普可能最早於周一宣布對大約2,000億美元進口自中國的商品征收新關稅。

Manimbo表示，投資者看似傾向於在下周美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)會議前，鎖定春季以來美元上漲帶來的利潤，預計美聯儲將在下周的會議上宣布進行今年以來的第三次升息。

路透紐約9月17日

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)