【馮冠華專欄】捱過天災，港股再受人禍考驗

9 月 17 日推介 - 金界（3918）

1）上週五港股市況總結：在中美貿易關係緊張氣氛有點緩和下，恆指週五繼續造好，收市報 27286 點，上升 271 點並錄 2 連升。但大市成交額按日下跌約 17% 至 869 億。滬深港通成交金額也下跌約 30% 至 80 億；流向轉為淨流入，金額約 3 億。藍籌股 42 升 7 跌 1 持平。

板塊方面，澳門博彩股受另一大行估計毛收有可能反彈而全面報漲。美國上市的電動車股蔚來汽車週四單日喪升 76%，汽車及相關股份（如騰訊（700）、比亞迪（1211）及恒大健康（708）等）受惠。手機設備股也因蘋果股價造好而受追捧。醫藥股大致回穩而教育股則反彈較強。相反，公用及石油相關股則表現較弱。



做空方面，佔大市成交大幅降低至 11.9%。牛熊証街貨最新比重為 38:62，重貨區方面，熊証重貨區仍在 27600-27649，牛証則分散在 26650-26999。

簡評：儘管川普在週四晚上再發推特文指美國沒有迫切要與中國達成貿易協議，但恆指週五在低成交及疑似挾空下再上揚。筆者不同意德銀週二下調 2019 年澳門博彩毛收的假設，但亦對週五摩根士丹利的報告，用 2012 年的博彩收入走勢去推斷賭收有機會回彈 50% 有所保留；奈何澳門愽彩股卻被這兩份報告舞低弄高，情況尤如貿易戰反覆的消息，令恆指六天跌掉約 1600 點，但在兩天又收復約 1000 點一樣。香港人經常說的「跟車太貼」未必是好事。賭股今天又可能因颱風影響賭收而受壓。



筆者對澳門博彩股的看法依然如舊，中長線而言，對港珠澳大橋、新賭場開業及大灣區有期望。投資者也可留意柬蒲寨同業金界（3918），中期業績已顯示其盈利正受惠於賭場二期的開業，股價最近的弱勢似有點無辜受累也。



蔚來汽車、趣頭條、拼多多等近日在美上市的中概新股爆升，但今年在香港上市的新經濟股卻大多破發；當然港美市場今年表現南轅北轍，影響氣氛是其中主因，但筆者覺得現有在港上市的制度過份偏幫機構投資者及莊家，令新股上市後股價常見被操控，交易所及證監實有必要作出檢討。汽車及相關股週五的上升，某程度上是和板塊積弱已久，難言轉勢。回說大市，由於最新消息指川普會在週一推新一輪關稅，雖然稅率和時間等仍有變數，但港股勢必再度受考驗，小心了。

2）外電周五報道，川普周四已指示白宮貿易官員，著手推行向總值 2000 億美元中國貨加徵關稅的政策。消息稱，華府推遲公布新一輪針對中國貨加徵關稅政策，原因是須因應上周結束的公眾咨詢而調整關稅清單。川普考慮到不想加重美國消費者負擔，以及降低大型企業的壓力反彈，因此，他所能選擇的產品清單範圍已明顯縮窄。



報道稱，川普在周四與白宮貿易官員開會，討論對華貿易政策，與會者包括財長努欽、商務部長羅斯，以及貿易代表萊特海澤。據悉，特朗普在會上被官員們問及，是否擔心對華加徵關稅會引發負面效應，他表示不擔心。最新消息指，關稅將於週一出台，但加徴稅率會由原先的 25% 降至 10%。

3）美股上日市況總結：美股早段反覆向好，但中段傳出川普下令要落實對 2000 億美元中國貨加徵關稅的消息，大市一度應聲倒跌，但最終收市卻上落不大。道指收升 8 點而標指和納指則分別上升 0.03% 及下跌 0.05%。美滙指數回升至 94.95，十年期國債債息上升至 3%。紐約期油上升 0.6%。港股 ADR 下跌 184 點，相當於恆 27102 點水平。

4）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

騰訊公佈連續第 6 日回購，上週五以 328.2 元至 329.8 元回購 7.1 萬股，涉資 2,337 萬元。騰訊自本月 7 日起回購，五度回購合共涉資 1.86 億元。

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