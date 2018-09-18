台灣主要報紙重要財經新聞 2018年9月18日

天風證券分析師郭明錤最新報告指出，蘋果三款新機中，iPhone XR 銷售可望優於預期，最不看好 iPhone XS，頂規版 iPhone XS Max 銷售則可望符合預期。
十年期公債殖利率 14 日跌破 0.83％，國泰金控昨（17）日即宣布，董事會授權發行無擔保普通公司債，上限 200 億元，這是國泰金成立以來首次發行公司債籌資，主要是觀察國內市場利率已在相對低點，且市場資金仍泛濫，因此緊急爭取額度發債，「鎖住」中長期資金成本。
聯發科執行長蔡力行上（8）月大舉買進自家股票 119 張，若以 8 月聯發科平均收盤價 260.11 元計算，蔡力行共斥資約 3,095 萬元買股。法人表示，聯發科今年下半年將推出新款 P 系列手機晶片，目標是瞄準中國大陸手機品牌。
經濟日報
新 iPhone 出貨衝 8,000 萬支
報復川普 陸恐打擊美品牌廠
貿易戰效應 台股量能跌破千億
工商時報
國泰金破天荒 發債 200 億
人行節前意外放水 2,650 億人民幣
蔡力行砸 3 千萬 買進聯發科
聯合報
民營電廠機組 嘉惠得標
新興資產回跌 印度股匯債三沙
住宅火險 明年保費增 18%
蘋果日報
北中南 軌道經濟見真章
華人金融圈首例 上海商銀 10/19 掛牌
投保殘扶險 注意 3 點不漏
中國時報
貿易戰升級 陸威脅拒絕談判
子彈不多 陸學者憂全盤皆輸
上海商銀重返大陸「有得等」
自由時報
日經︰西方圍堵 斷中國主導 5G 野心
新 iPhone 晶片 英特爾吃不消 轉單台積電可望成真
明年新 iPhone 恐再漲價 20％