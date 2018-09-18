台灣主要報紙重要財經新聞 2018年9月18日

天風證券分析師郭明錤最新報告指出，蘋果三款新機中，iPhone XR 銷售可望優於預期，最不看好 iPhone XS，頂規版 iPhone XS Max 銷售則可望符合預期。

十年期公債殖利率 14 日跌破 0.83％，國泰金控昨（17）日即宣布，董事會授權發行無擔保普通公司債，上限 200 億元，這是國泰金成立以來首次發行公司債籌資，主要是觀察國內市場利率已在相對低點，且市場資金仍泛濫，因此緊急爭取額度發債，「鎖住」中長期資金成本。

聯發科執行長蔡力行上（8）月大舉買進自家股票 119 張，若以 8 月聯發科平均收盤價 260.11 元計算，蔡力行共斥資約 3,095 萬元買股。法人表示，聯發科今年下半年將推出新款 P 系列手機晶片，目標是瞄準中國大陸手機品牌。

經濟日報

新 iPhone 出貨衝 8,000 萬支

報復川普 陸恐打擊美品牌廠

貿易戰效應 台股量能跌破千億

工商時報

國泰金破天荒 發債 200 億

人行節前意外放水 2,650 億人民幣

蔡力行砸 3 千萬 買進聯發科

聯合報

民營電廠機組 嘉惠得標

新興資產回跌 印度股匯債三沙

住宅火險 明年保費增 18%

蘋果日報

北中南 軌道經濟見真章

華人金融圈首例 上海商銀 10/19 掛牌

投保殘扶險 注意 3 點不漏

中國時報

貿易戰升級 陸威脅拒絕談判

子彈不多 陸學者憂全盤皆輸

上海商銀重返大陸「有得等」

自由時報

日經︰西方圍堵 斷中國主導 5G 野心

新 iPhone 晶片 英特爾吃不消 轉單台積電可望成真

明年新 iPhone 恐再漲價 20％