時代集團(01023-HK)：貿易戰影響可控

受中美貿易戰影響，全球經濟形勢不明朗，這家從事品牌手袋、包包製造和分銷業務的時代集團(01023-HK)目前的北美市場佔總業務的二成八。那麽，貿易戰會波及到時代集團嗎？

行政總裁兼執行董事楊和輝表示，北美的佔比由去年的34.5%降至27.5%，集團會儘量減低對北美市場的依賴，貿易戰影響可控。近年來，集團大力發展歐洲、亞洲和中國市場，以避免製造業務過於集中在單一市場，現時歐洲業務佔四成，亞洲和美國分别約佔三成。

那麽，集團在業務比重佔大頭的歐洲市場將如何佈局？關於早前收購意大利企業societa per azioni的95.35%股權一事，楊和輝續指，預計年底完成交易，未來亦會爭取其他收購的機會。

下半年製造業務仍將面對挑戰，再加上中國人工水平上升，被問及毛利潤會不會下降，主席兼執行董事楊華強表示：近年來原材料價格較穩，惟人工及機器成本壓力上升，預計原材料價格會下降，亦或通過研發來降低成本，使製造業務維持合理的利潤水平。

文：夏雨辰

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