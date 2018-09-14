中概股瘋漲！蔚來汽車收漲76% 拼多多三天累漲逾50%

9 月 13 日周四，受貿易情緒緩解影響，美股集體走高，中概股盤初集體瘋漲。

標普 500 指數高開 10.83 點，漲幅 0.37%，報 2899.75 點。道瓊斯工業平均指數高開 108.53 點，漲幅 0.42%，報 26107.45 點。那斯達克綜合指數高開 49.08 點，漲幅 0.62%，報 8003.31 點。隨後主要股指漲幅擴大，標普漲超 0.5%，道指漲近 160 點，納指漲 1%。

中概股盤初集體上漲。京東、陌陌漲超 4%，阿里巴巴、網易、新浪均漲超 3%，百度一度漲超 2%；微博、愛奇藝、搜狗、聚美優品均漲超 6%，唯品會漲超 8%，58 同城漲超 7%；歡聚時代、虎牙、嗶哩嗶哩均漲超 5%。

收盤時，微博收漲 5.81%，新浪收漲 2.22%，網易收漲 5.31%，阿里巴巴收漲 2.52%，百度收漲 1.71%，京東收漲 0.47%。

明星中概股全天漲勢驚人。昨日剛上市的蔚來汽車盤中最高漲 90%，市值最高突破 130 億美元；拼多多上市以來首次突破 30 美元整數關口，過去三天累漲逾 50%；樂居（LEJU）收漲 31%，股價創 2017 年 5 月以來最高。

明星中概股漲勢如虹

周三在紐交所上市的蔚來汽車，IPO 首日報收 6.60 美元，次日開盤價 6.62 美元，開盤一個半小時漲超 46%。美股收盤前一小時一度漲超 90%，刷新盤中歷史高位至 12.69 美元，盤中最高市值突破 130 億美元。

蔚來汽車周四收漲 75.76%，刷新收盤歷史高位至 11.60 美元，市值 119.02 億美元。這一收盤價幾乎較昨日收盤翻倍，盤後再漲逾 2%。反觀 IPO 首日，蔚來汽車開盤即破發，盤中最低觸及 5.35 美元。

拼多多收漲 30.03%，盤中一度漲破 30 美元關口創盤中歷史新高，愛奇藝收漲 5.95%，微新浪收漲 2.22%，虎牙收漲 2%，百度收漲 1.71%，京東收漲 0.47%。，

不過盤前消息顯示，投行 Bernstein 首次覆蓋蔚來汽車，並給予其「弱於大盤」的評級，股票目標價為 4.20 美元，較昨日收盤價下跌 36%。

拼多多盤中突破 30 美元整數關口，為上市以來首次，市值最高約 330 億美元。周四收漲 30.03%，報 29.96 美元，漲幅和收盤價均創 IPO 以來最大。從 9 月 10 日收盤以來，拼多多累計漲幅逾 50%，期間上漲超 10 美元。

盤前，高盛分析師 Piyush Mubayi 給予拼多多「買入」評級，目標價 31.90 美元，較周三收盤價高出 38%，華爾街給予拼多多的平均目標價為 24.9 美元。彭博數據顯示，拼多多目前有 2 個買入和 1 個持有評級。

市場認為，本周拼多多大漲源於與網易嚴選的合作。網易嚴選在 2017 年下半年入駐拼多多，售賣床品、衣服鞋子等產品。網易嚴選相關負責人表示：「在拼多多平台的銷售只是去年就開始的試水，嚴選並沒有在這一渠道上投入更多的精力。」

此外，中概影音明星股表現不俗。愛奇藝周四盤中漲超 7%，收漲 5.95%，從 9 月 10 日收盤以來三天累漲 12%。嗶哩嗶哩收漲 2.46%，過去三天累漲近 20%。虎牙收漲 2%，歡聚時代收漲近 4%。

周四美股午盤時，中概股領漲個股還有精銳教育漲 13%、天華陽光漲 12%、聖盈信漲約 12%、58 同城和前場無憂漲約 10%。領跌個股包括盛世樂居跌 4.8%、趣店跌 4%。