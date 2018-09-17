【異動股】天然氣板塊再度拉升 長春燃氣(600333-CN)超5%

午後，天然氣板塊再度拉升，截止發稿，長春燃氣(600333-CN)漲5.79%報6.76元，惠天熱電(000692-CN)漲4.01%報3.11元，貴州燃氣(600903-CN)、深圳燃氣(601139-CN)、新天然氣(603393-CN)漲逾3%，重慶燃氣(600917-CN)、新疆浩源(002700-CN)、佛燃股份(002911-CN)等股均紛紛上漲超2%。

消息面上，近日，國務院印發了《關於促進天然氣協調穩定發展的若幹意見》(下稱《意見》)，要求著力破解天然氣產業發展的深層次矛盾，有效解決天然氣發展不平衡不充分問題。《意見》首次從上遊增產增供、中遊基礎設施配套、下遊市場建設以及應急保障體係完善等各方面，進行了全面部署。

去年入冬後，國内部分省份天然氣供應緊張，個别地區甚至出現居民供應中斷現象，引發社會高度關註。因此，今年冬天天然氣供需情況也備受關註。不同尋常的是，4月份開始本來是天然氣消費淡季，但天然氣消費量仍有17.5%的增速。國建預測，全年天然氣消費量增速有可能達到19%-20%。中泰證券在近期的一篇研究報告中指出，2018-2019採暖季“氣荒”或重演。根據中泰證券的測算，2018年全年天然氣供需缺口較2017年增大，表明2018年全年較2017年供需更為緊張。市場的供需變化也反映在氣價上，從市場化程度較高的液化天然氣(LNG)來看，其價格要比歷史同期高出不少。不過，國建認為，由於今年已經做了充分準備，採暖季不會像去年一樣出現“氣荒”。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)