中石化(600028-CN)擬在加拿大興建一座煉油廠

中國國有企業--中國石油化工股份(600028-CN)已與一些企業聯手，打算在加拿大阿爾伯塔省興建一座煉油廠，這家工廠將增強對當地原油的需求。

該項目的咨詢公司Stantec(STN.TO)周四在聲明中稱，中石化將聯手阿爾伯塔當地一家企業、中國建築股份有限公司(601668-CN)和阿爾伯塔管理公司Teedrum計劃興建一座煉廠，每日可將16.7萬桶原油加工為汽油和其他油品。

Teedrum總裁Ken Horn稱，這家名為SinoCan Global的煉廠將耗資85億加元，相關融資計劃仍在制訂中。煉廠的所有權結構尚未確定。

Horn周五接受訪問時表示，合作方希望在兩年內獲得阿爾伯塔省和加拿大政府的監管批準。精煉油品多數將用於出口。

中石化對加拿大煉油產業感興趣令後者深受鼓舞。由於擔心生產成本高企和開采油砂的環境代價，海外石油巨擘已在從加國煉油行業退縮。

Horn表示，中資的參與將補充中國在阿爾伯塔省的現有投資。中國海洋石油(0883.HK)已在2013年收購了能源生產商Nexen。

GMP FirstEnergy分析師Michael Dunn說，如果中石化計劃把精煉油品從加拿大運至中國，可能采取以鐵路運輸至太平洋沿岸，因油管空間有限。他說，中國從加拿大進口原油然後在國內進行提煉，這個做法或許更為合理些。

阿爾伯塔省能源部長的發言人周五說，興建一座煉廠是“雄心勃勃的”，如果該項目能把精煉油品有競爭力地運到海外，對經濟就有正面幫助。

目前尚未能聯系到中石化就此事置評。

路透溫尼伯9月14日

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