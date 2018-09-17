寶齡富錦Q4營運衝鋒 全年每股純益看增

寶齡富錦 (1760-TW) 8 月營收衝上歷史第三高，寶齡富錦指出，主要是認列拿百磷新藥在美國、日本的銷售，加上醫美產品開始在中國進攻電商通路報捷。寶齡富錦第 4 季營運可望登峰，法人估，寶齡富錦全年營運至少雙位數成長，每股純益將優於去年 1.33 元。

寶齡富錦 8 月營收為 1.6 億元，月增 75.87%、年增 3.64%，為歷史單月第三高，累計今年 1 至 8 月營收為 8.63 億元，年增 9.75%，衝上歷史新高。

寶齡富錦指出，8 月營收看俏，主要是旗下新藥拿百磷認列第 2 季美國與日本銷售權利金，及旗下醫美產品在中國通路告捷。

寶齡富錦表示，今年第 2 季拿百磷美國銷售金額為 2410 萬美金，季增 17%、年增 70.72%，第 4 季美國拿百磷將開始適用第二種適應症，看好美國市場表現；第 2 季日本銷售金額 17.33 億元，季增 27.52%、年增 6.9%，預估今年全年銷售金額為 68.6 億日圓，年增 9.8%。

寶齡富錦營收醫美產品 2017 年約 28%，中國大陸及台灣貢獻各半，從專業醫療通路打下的基礎，讓寶齡富錦從 6 月開始進攻大陸電商通路，看好雙 11 電商節慶可以再度有好成績。