資金回流、預售屋開紅盤 海悅今年獲利倍增 EPS挑戰5～6元新高

受惠企業大陸獲利匯回創新高，資金回流後在台置產個案越來越多，不但推升買賣移轉棟數上升，全台新推案量也穩定成長中，尤其進入下半年指標建商開出區域新高價，預售屋逆勢開紅盤，對國內以海悅 (2348) 為首的房屋代銷業將是大利多。國內房屋代銷業龍頭海悅旗下廣告行銷、機電工程團隊合作無間，今年獲利逐季跳升，8 月營收不畏鬼月影響逆勢創下今年新高。海悅單季營益率已連續 5 季都突破 20%，在營收快速拉升下，獲利急遽走高。海悅上半年營收 4.45 億元，EPS 2.42 元，已超越去年全年 EPS 2.13 元。Q3 營收更是大躍進，合計 7、8 月二個月營收已達 2.81 億元。



法人估海悅 Q3 營收可輕易超越 4 億元，接近上半年營收總和，同時 Q3 單季獲利也可望挑戰上半年獲利總和，前 3 季 EPS 將有機會接近 5 元，傳統第四季是營業旺季，整體營運仍可維持高檔，全年 EPS 將有機回超越 5 元上看 6 元，較去年成長 2 倍，創海悅上市以來新高。



值得一提的是，海悅今年配發 3.6 元現金股利，目前股本 8.56 億元，帳上現金高達 8.8 億元，折合每股現金超過 1 個股本，以今年 EPS 可望挑戰 5～6 元來看，預估明年現金股利有機會從 4 元起跳，相對目前股價不到 50 元，現金殖利率更超過 8%，股價已具有長線投資價值。



籌碼面來看更是穩定，8 億多的股本，今年 3 月股價大漲 1 倍過程中，成交量周轉率仍不到 1%，顯示籌碼集中在大股東手中。如今業績展望更為明朗，多頭漲勢將有機會複製年初飆升走法。



技術面來看，股價在 35～40 元間壓縮整理後跳空突破 40 元，所有短、中、長天期均線皆呈翻揚向上的多頭排列，配合日、周，月 KD 同步自低檔形成黃金交叉，有利波段攻勢展開。



海悅上市以來獲利新高出現在 2014 年，當年 EPS 4.13 元，股價最高拉升到 66 元，而當時加權指數位在約在 7500～8000 點之間。對照海悅今年 EPS 挑戰 5～6 元新高，而海外台商資金回流大趨勢更有利產業成長，且目前加權指數甚至以來到 11000 點附近，反觀海悅股價才剛突破 40 元，業績高成長，又兼具高殖利率題材，籌碼面穩定及技術面呈現攻擊架構之下，股價應有機會先往年初高點 63 元挺進，甚至再邁向 2013 年高點 66 元。