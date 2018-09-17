【富蘭克林華美】眾人皆醉我獨醒 美元資產成最強避風港

富蘭克林華美精選 3 檔基金，搶搭美國多頭順風車

強勁的經濟數據支撐美元指數持續走強，即使第三季以來市場紛擾不斷，美元資產仍一支獨秀且股、匯、債三市齊漲。統計第三季以來各類資產表現，史坦普 500 指數上漲 7.1%，表現優於 MSCI AC 世界指數的 3.9%、新興市場指數的 - 0.5%；美國高收益債券則上漲 1.8%，表現亦優於全球債市的 - 0.4%、新興國家當地公債的 - 1.6%，美元指數則上漲 0.7%(附表一)。

富蘭克林華美投信表示，新興市場風暴延燒引發匯市動盪，加上中美貿易戰蔓延對全球股市造成衝擊，預期未來市場變動仍屬較顛簸的狀況，唯獨美股企業獲利成長強勁、貿易戰對消費者需求或企業接單皆無顯著影響、科技類股持續提供較高的成長性等均支撐美股、美高收、特別股等美元資產後市看漲且成為市場資金的避風港，建議投資人利用近期短暫修正，增持美國投資比重高的基金，搶搭本波多頭順風車。

富蘭克林華美投信表示，從資產配置角度來看，美國經濟產值約為全球經濟體的 1/4，美股市值占全球股市總市值近四成，但國人投資基金向來偏好大中華、新興國家等高風險高報酬的區域，對美國市場偏好度不高，面對當前美元資產獨強的狀況，不僅少了一個獲利機會也增加現有投資組合的曝險程度。建議積極型及偏好股市操作的投資人加碼美國比重高的全球股票型基金、特別股基金，平衡風險並增加另一個獲利引擎；穩健型及偏好收益的投資人則可增持全球高收益債券型基金、特別股基金，分散收益來源並減少匯率波動的影響。

◎攻略一：參與美股史上最長牛市，必備全球股票型基金

美股在風暴中創史上最長牛市，不少投資人擔心現在進場有追高風險，富蘭克林華美新世界股票基金經理人左思軒表示，投資最怕不確定性，目前美國景氣能見度為全球之最，又有川普減稅政策加持與強勁企業獲利支撐，即便遭遇震盪，仍可明顯看出股市上漲動能以營收和獲利成長為主，只要抓準趨勢產業就有機會創造超額報酬。現階段包括雲端網路、科技軟、硬體、半導體、工業自動化及醫療保健等都具有長期成長性及營收爆發力，為美股配置首選。

富蘭克林華美新世界股票基金目前以美股為配置主力，長線佈局具備創新能力的產業如：科技、醫療保健、工業及國防；短線優先配置受惠景氣循環及升息等產業如：消費、金融，是參與美股行情的優質選擇。現階段美股評價面合理且近期修正後，投資價值逐步浮現，宜把握單筆進場機會，預先卡位第四季旺季行情。

◎攻略二：因應金融市場極端氣候，特別股基金納入配置

美元、美債殖利率雙升造成金融市場的極端氣候，亦反映在美國與新興市場的分歧表現，投資人如果擔心以美股為主的全球股票型基金波動太大，不妨以同樣受惠股市多頭、但相對低波動且具收益性質的特別股基金作為防禦金融市場極端氣候的配置選項之一。

富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人余冠廷表示，避險情緒擴散與利率持穩，吸引特別股買盤持續回籠，以美國最大的特別股被動式基金 PFF 為例，申購量自第三季以來持續增長，顯示市場對美國特別股的配置需求回升，預期將進一步推升特別股後續行情。目前 S&P 特別股收益率為 5.60%，略低於全球高收益債的 6.39%(詳圖一)，但特別股資產波動度明顯低於高收益債，其發行企業的信用評等亦多為投資等級，建議穩健型與偏好領息的投資人加碼佈局特別股相關基金，同步參與特別股股息與資本利得的雙重獲利機會。

富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 現階段佈局側重美國特別股，非美地區特別股配置維持一成以下，產業配置除金融、銀行與保險行業外，亦以相對均勻的方式配置在公用事業、REITs 和通訊等內需導向且具防禦色彩的行業，可望有效分散風險、降低貿易戰衝擊並提供更多投資機會。

◎攻略三：高收益債抗震力足，伺機佈局，加入收息行列

雖然新興債市去年表現不錯，但今年適逢貿易戰議題，新興國家受到的干擾不一，使當地貨幣債嚴陣以待，亦突顯美國高收益債券受匯率波動與區域金融事件影響性低的投資特性，適合穩健且偏好收益的投資人做為核心收息部位。

富蘭克林華美全球高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，美股亮眼的表現提振高收益債市投資氣氛，加上美國經濟動能展望佳、美高收違約率低於過去 25 年平均、且今年以來的發債量仍不及去年的一半，顯示不論基本面、供需面美高收皆處於健康狀態。目前全球高收益債殖利率約 6.39%，優於其它債種 (詳圖一)，考量第四季市場波動仍大，美元資產相對衝擊較小，不妨透過全球高收益債券型基金布局美國高收益債，建立核心收息部位對抗市場波動。

富蘭克林華美全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 專注於成熟市場布局，現階段美國市場配置近 8 成，其他持債則分散於盧森堡、加拿大與英國等地，近期相對不受新興國家貨幣波動的影響，建議可繼續持有或伺機佈局，惟須留意短線市場波動，與中長期景氣循環腳步及企業信用風險變化。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金主要投資於與重要經濟體經貿往來密切之國家，主要針對新世界市場經濟高速發展下受惠地區進行擇優佈局，本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。此外，本基金可投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，本基金可投資 Rule 144A 債券之比重限制及相關風險，請詳閱基金公開說明書。

由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資證券交易市場交易之槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF，不得超過基金淨資產價值之百分之十。

配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站 www.FTFT.com.tw 揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。

投資本基金各類型 NB 分配型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。富蘭克林華美投信獨立經營管理。

