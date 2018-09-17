新鉅科今起至10/1止遭處置分盤交易 每5鐘撮合一盤

光學元件廠新鉅科 (3630-TW) 遭 OTC 處處置交易， 自今 (17) 日起至 10 月 1 日分盤交易，每 5 分鐘撮合一盤，且交易達一定數量將預收款券，新鉅科為目前光學元件股中，唯一受分盤交易處置的個股。

新鉅科 7 月營收達 2 億元帶動，稅後純益 200 萬元，較去年同月虧轉盈，每股純益 0.01 元，加計上半年稅後虧損 3.17 億元，前 7 月每股淨損 2 元。

新鉅科 8 月營收 2.61 億元，創近 55 個月來新高，年增 3.16 倍，累計前 8 月營收 9.86 億元，年增 62.56%，已超越去年全年 8.77 億元。同時，新鉅科產能持續增加，也積極改善製程與良率，有助毛利率走勢。

新鉅科目前主要產品是手機鏡頭，營收比重 40%，客戶為中國大陸手機廠；筆記型電腦鏡頭因市場穩定、營收比重維持 30% 左右。新鉅科今年以來手機鏡頭業務快速成長，帶動營收加溫，目前手機鏡頭主要規格包含 500 萬畫素、800 萬畫素、1300 萬畫素等產品，持續配合客戶需求開發新產品。

新鉅科去年透過私募引進鏡頭模組廠丘鈦，丘鈦目前持有新鉅科股權約 36%，主力客戶包括中國大陸手機品牌廠華為、OPPO 等。