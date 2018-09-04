新鉅科7月單月轉盈小賺200萬元 前7月每股淨損2元

光學元件廠新鉅科 (3630-TW) 今 (4) 日公布 7 月自結，在營收達 2 億元帶動下，單月稅後純益 200 萬元，較去年同月虧轉盈，每股純益 0.01 元，加計上半年財報稅後虧損 3.17 億元，前 7 月每股淨損 2 元。

新鉅科 8 月營收達 2.61 億元，創近 55 個月來新高，年增率 3.16 倍，累計前 8 月營收 9.86 億元，年增 62.56%，已超越去年全年 8.77 億元。

新鉅科新產品拉貨量能大增同時，也積極改善製程及良率，有助毛利率正向發展。

新鉅科今年第 2 季營收達 3.33 億元，但營運仍虧損，單季稅後虧損 1.3 億元，每股虧損 0.82 元，上半年稅後虧損 3.19 億元，每股虧損 2.01 元；新鉅科第 2 季及上半年面臨製造成本超過營收的壓力，導致本業虧損。

新鉅科目前主要產品是手機鏡頭，營收比重 40%，主要客戶為中國大陸手機廠；筆記型電腦鏡頭因市場穩定、營收比重維持 30% 左右。新鉅科今年以來手機鏡頭業務快速成長，帶動營收加溫，目前手機鏡頭主要規格包含 500 萬畫素、800 萬畫素、1300 萬畫素等產品，持續配合客戶需求開發新產品。

新鉅科去年透過私募引進鏡頭模組廠丘鈦，丘鈦目前持有新鉅科股權約 36%，主力客戶包括中國大陸手機品牌廠華為、OPPO 等。