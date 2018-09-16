意科控股(00943-HK)斥近6億收購一家土地開發公司

意科控股(00943-HK)公布，9月14日，該公司全資附屬公司傑盛國際(Grand Prominent International Limited)與前海中證訂立收購協議，據此，傑盛國際有條件地同意收購及前海中證有條件地同意促使SPV出售銷售股份(即指目標公司於完成日期之全部已發行股本)，總代價為5.2億元人民幣(相當於約5.9698億港元)。

代價中2.6億元人民幣(相當於約2.9849億港元)將以現金支付，而2.6億元人民幣(相當於約2.9849億港元)將透過由該公司於完成時向SPV配發19.38億股新股，新股發售價為0.154港元，新股佔已擴大後股份約18.08%，配售價較上周五收市價每股0.164港元折讓約6.1%。

根據收購協議，完成的其中一項先決條件為前海中證及目標集團須完成重組，其涉及註冊成立將由前海中證全資擁有的香港控股公司;註冊成立將由香港控股公司全資擁有的SPV;註冊成立將由SPV全資擁有的目標公司;註冊成立將由目標公司全資擁有的香港公司;將前海中證持有於中證瑞豐的100%股權轉讓予香港公司;及將前海中證於中證豐達、中證信橋、中證廣東、中證鵬豐及中證致遠持有的各項股權轉讓予中證瑞豐。於完成重組後，前海中證、SPV及買方將訂立約務更替契據，據此前海中證將把其於收購協議項下的權利及責任更替至SPV。

完成重組後，目標公司將成為目標集團之控股公司，將主要透過其附屬公司及聯營公司從事中國一級土地開發項目。意科控股持有中證豐達100%股權，中證豐達持中證金域42.5%股權，中證金域持90%中證開發股權，中證開發持有灤平華偉。

灤平項目會包含一幅開發土地，面積約12000畝。中證開發(中證金域擁有90%之附屬公司，其餘10%股權由灤平投資集團(由灤平縣財政局全資擁有之公司擁有)在2016年底動工開發灤平項目，於2017年9月，六幅地塊總面積約為286畝已成功獲中國兩家大型房地產開發商投得，每畝作價154萬人民幣。政府機構已於2018年出售總面積約為943畝之若干地塊，平均作價約為每畝160萬人民幣元。

意科控股指，作出收購是目標集團管理層在中國從事一級土地開發超過十年，具有與地方政府合作、開發基礎設施以及就開發項目籌集資金之經驗。彼等曾獲聘進行中國海南省、成都、惠州、汕頭及深圳之同類開發項目。

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