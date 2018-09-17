勝捷企業(06090-HK)收購英國學生公寓資產

勝捷企業(06090-HK)公布，9月14日，該公司之間接全資附屬公司Centurion Investments (JS IX) Ltd與賣方Sleekmade Property Co.Limited訂立有關收購物業之合約，以1020萬英鎊(約1.0435億港元或1825萬新元)(除增值稅、印花稅及其他收購相關成本外)，收購位於32–44 (even) Castle Gate, Nottingham NG1 7BJ, United Kingdom的物業。

該物業為學生公寓資產，擁有133個床位容納量，包括69個室內工作室及64個配套組合臥室。於完成後，其將由COIPL全資擁有並作運營及管理本集團於英國之學生公寓資產之用而建立之Centurion Student Services(UK)Ltd以該集團學生公寓品牌dwell管理。該物業位於諾丁漢市中心並方便前往諾丁漢排名前2的兩所大學(即諾丁漢大學及諾丁漢特倫特大學)。收購事項將由該集團內部資源及外部銀行融資提供資金。

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