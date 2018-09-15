中原：預計二手買賣約2,300宗 U+A0為三十個月新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至9月12日，2018年9月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得941宗，總值75.1億元。預測整月登記約2,300宗及190.0億元，將較8月的3,073宗及281.5億元，分別下跌25.2%及32.5%。估計二手宗數為2016年3月1,578宗後的三十個月新低，金額為2017年8月189.0億元後的十三個月新低。二手買賣連跌四個月，反映市民觀望，暫緩買樓，加上一手新盤熱賣，搶去二手購買力，以致二手交投轉趨淡靜。

大型屋苑方面，截止至9月12日，嘉湖山莊、沙田第一城及美孚新村各錄10宗買賣登記。太古城暫有7宗。

一手方面，截止至9月12日，2018年9月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得344宗，總值48.8億元。預期整月一手約有1,200宗及160.0億元，將較8月的1,475宗及180.8億元，分別下跌18.6%及11.5%。估計一手數字為2018年5月的747宗及132.7億元之後，創四個月新低。雖然一手買賣回落，但大型新盤銷售理想並陸續登記，帶動一手市道維持逾一千宗水平。

截止至9月12日，2018年9月份暫時登記宗數最高的新盤為元朗峻巒2C期PARK YOHO Milano，錄99宗，總值7.67億元。其次是南昌站匯璽II，錄87宗，總值11.47億元。將軍澳日出康城4期B晉海II錄20宗，排名第三位，總值1.80億元。

按季方面，截止至9月12日，2018年第三季二手私人住宅買賣合約登記暫錄8,046宗，總值718.6億元。預計整個第三季約9,410宗及830.0億元，將較第二季的12,982宗及1,093.4億元，分別下跌27.5%及24.1%。估計二手數字為2017年第三季的7,886宗及606.0億元之後，創四個季度新低。

截至9月12日，2018年第三季一手私人住宅買賣合約登記暫錄3,558宗，總值578.0億元。預計整個第三季有4,410宗及690.0億元，將較第二季的4,901宗及689.2億元，分別下跌10.0%及微升0.1%。



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