騰訊(00700-HK)ADR收跌 匯控(00005-HK)升內銀走軟

貿易形勢限制美股表現，美股收市窄幅上落，在美國ADR交易的股份普遍偏軟，港股ADR指數收報27098點，跌187點。

騰訊控股(00700-HK)昨日收市後公布連續第6日回購，以328.2元至329.8元回購7.1萬股，涉資2337萬元。騰訊控股自本月7日起回購，五度回購合共涉資1.86億元。騰訊控股收報324.48元，較港收市跌5.52元。騰訊控股ADR收報324.48元，較港收市跌5.52元。

匯豐控股(00005-HK)ADR收報68.35元，較港收市升0.45元；內銀股受壓，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.54元，較港收市跌0.07元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.44元，較港收市跌0.05元。中人壽(02628-HK)ADR收報16.79元，跌0.15元。



國際油價個別發展，布蘭特期油收市報每桶78.09美元，跌9美仙；紐約期油收市報每桶68.99美元，較港收市升40美仙。中海油(00883-HK)ADR收報14.49元，較港收市跌0.13元；中石油(00857-HK)ADR收報5.89元，較港收市跌0.08元；中石化(00386-HK)ADR收報7.47元，較港收市跌0.07元。



至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報76.42元，較港收市跌0.48元；聯通(00762-HK)ADR收報9.45元，較港收市跌0.05元；中電信(00728-HK)ADR收報3.81元，無升跌。



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