〈百貨喜迎旺季〉新光三越站前店11年來最大改裝完成 轉型車站型商場

百貨龍頭新光三越旗下站前完成 1 樓門面和 2 樓大型改裝，1 樓化妝品區是 11 年來首度改裝，改以「時尚藝廊玩妝大道」為主軸全新登場，在百貨零售競爭激烈的態勢下，要善用周邊商圈優勢導入更多人潮，目標將傳統百貨轉型成台北最流行的車站型商場。

新光三越指出，西區以北車和西門町為兩大商圈，北車商圈不僅有軌道經濟，且是不少商辦和大型機構所在地，交通便利性和商業機能性極高，有利創造更多元的顧客樣貌。

因此，新光三越台北站前店 11 年來首度進行 1-2 樓大型改裝，以多元、流行、美食和享受作為 4 大調整主軸，推出 10 個獨家新櫃，還有逾 60 家品牌將在明 (31) 日起全新開幕。

新光三越台北站前店，化妝品區改裝後引進西區獨家四大國際巨星 Giorgio Armani、YSL、LA MER 和 PAUL & JOE，運用大量的電子屏幕、挑高百貨空間和各櫃店裝加入光線元素，並設立輕奢飾品選物所，強調提供上班族女性高 CP 值的時尚。

另一方面，針對成長性高的餐飲版圖和周邊上班族外帶龐大商機，站前店引進西區獨家 MIOPANE 貝果，以及首次登台的日本九洲三大甜點店之一由布院起司蛋糕。

而地下一樓美食街則引進小樽手作珈琲、翰林茶棧和小確幸紅茶牛奶合作社輕食品牌，10 月還將開出虎次郎日式炸牛排專賣店。

站前店強調，若不打破傳統櫃位思維無法在市場上競爭，1 樓門面大幅改裝後吸引更多顧客上門，才有機會拉升坪效，未來也將導入多流行多元的商品及活動，目標將傳統百貨轉型成台北最流行的車站型商場。