〈觀察〉汽車板商機俏 台今年將再增年營收百億元等級PCB廠

蘋果正式發表 iPhone 新機，也宣示產品將走向高價化，對「果粉」的吸引力頓時折損，法人目前將目光焦點進入拉貨旺季的汽車板市場，隨著汽車電子滲透率提升，及電動車發展趨勢向上，台 PCB 廠今年在敬鵬 (2355-TW) 之外，健鼎 (3044-TW) 在汽車板的年營收，也可望站上 100 億元以上高水準。

著眼於車用板高成長需求，各 PCB 廠都積極布局，但呈現大者恆大發展趨勢，以敬鵬及健鼎營收規模最領先，其他中小型廠，過去以殺價急切搶單的發展模式，在汽車板市場目前因認證時間長達 2-3 年的限制下，看不出對產業有重大的影響。

敬鵬桃園平鎮廠 P2、P3 廠發生大火，損失每月高達 50 萬平方呎產能，至今仍無法確認重建方向，該廠也以車用板相關生產為主，等於折損高達原有 15% 的產能，敬鵬目前手中汽車板訂單，目前以調度台灣、中國大陸及泰國的 Draco 廠產能因應，今年汽車板營收仍可望站穩 158 億元之上，居台商汽車板廠之冠。

但是，已居中國大陸第二大 PCB 廠的健鼎科技， 7 月及 8 月營收連續創新高，其中汽車板穩定需求，在營收上幫了大忙；健鼎今年以來高毛利汽車板營收比重也持穩向上，站穩 2 成關卡，估計全年汽車板營收將正式跨越 100 億元大關。

健鼎第 2 季營收 127.42 億元，由健鼎內部統計資料顯示，第 2 季汽車板營收占比 20.7%，居各類別產品營收之冠，其次是手持式裝置用板 17.2%，光電板占 15.7%，伺服器板占 16%，記憶體模組板也占 11.6%，而筆電板及硬碟板各占約 6%。

健鼎 PCB 應用端主要是記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等，目前在中國大陸所有 PCB 廠中，產值僅次臻鼎 (4958-TW) ，居第 2 位。

健鼎 2012 年開始布局進入汽車板市場，一步步獲得 Tier 1 汽車電子廠認證並增加下單品項及金額，而健鼎本身也淡出毛利率表現不佳的筆記型電腦板、光電板，比重明顯滑落。

健鼎在第 2 季稅後純益 10.01 億元，季增 22.5%，年減 3.94%；上半年稅後純益 18.26 億元，年減 6%，每股純益為 3.47 元。