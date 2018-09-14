豐興Q4營運看旺 全年EPS上看5.2元

豐興 (2015)8 月自結稅前淨利 2.95 億元，累計今年前 8 月稅前淨利 23.22 億元，年成長 20.4%，以股本 58.16 億計算，每股稅前盈餘約 4 元。豐興本周調漲鋼筋 200 元 / 噸、型鋼 400 元 / 噸，法人看好三大產品線調整告一段落，10 月起將全產開出，且時序進到產業旺季，第四季業績看增，全年獲利估增 12%，EPS 為 5.26 元。8 月營收 24.5 億元，年成長 38.66%，自結營業利益為 2.85 億元，營業利潤率 11.62%，自結稅前盈餘 2.96 億元，每股稅前盈餘 0.51 元。今年累計營收為 203 億元，年成長 27.37%，累計稅前盈餘 23.22 億元，年成長 20.4%，稅前盈餘為 3.99 元。

反映廢鋼價格上漲與同業 H 型鋼價格調漲，豐興本週順勢調漲鋼筋報價 200 元 / 噸，並調漲型鋼報價 400 元 / 噸。法人表示，三大產品線調整已告一段落，預計 10 月全產開出，且台灣下半年公共工程為旺季，需求可望優於上半年，預估第四季營運穩健成長。

法人預估，今年營收為 311.39 億元，年成長 25.9%，稅後淨利 30.59 億元，年增 12.3%，EPS 為 5.2 元，明年維持穩健成長。