【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到蘋果上漲 3.07% 激勵，帶動昨日美股上漲，推動今日台股開盤走高，加上今日跌深的被動元件族群及矽晶圓族群反彈大漲，蘋概股中的大立光、台積電及鴻海亦呈現上漲影響，推動今日台股呈現上漲格局，終場台股上漲 140.91 點；籌碼面上，外資期現貨部位合計買超 332.33 億元。

《國際金融市場焦點分析》

工業增加值及社會零售品消費年成長優於市場預期，加上今日中國人行向市場淨投放 1500 億，帶動今日 A50 指數走高，其中，A50 指數由汽車類股及消費類股領漲帶動，呈現上漲格局；中美雙方將可能舉行下一輪貿易談判，且日本央行持續維持寬鬆政策，帶動日圓貶值，加上 TDK、信越化學及發那科上漲帶動，使得日經 225 指數今日大幅上漲。

《國際商品市場焦點分析》

國際能源機構 IEA 月報顯示，上個月 OPEC 產量增加了 42 萬桶，是 2 年多來的最大增幅，在利比亞、伊拉克、奈及利亞、和沙烏地阿拉伯的增產下，OPEC 總產量完全彌補了美國制裁伊朗所導致的供給損失，油價受到利空衝擊大幅下跌，WTI 期貨回吐因颶風及庫存下降所帶來的漲幅，收盤更失守 69 美元關卡；USDA 月報利空持續發酵，黃小玉期貨價格全面收跌。

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