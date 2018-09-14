精誠AGP評選5家AI新創公司 協力對接3萬家集團客戶

以協助台灣 AI 新創公司聚焦行業應用，加速 Product/Market Fit 為主軸的精誠 (6214)AI 新創加乘器 (AI+ Generator Program, AGP)，歷經半年深入團隊的接觸，於 8 月下旬評選出 5 家具有國際發展潛力的 AI 新創公司，9 月起將接受為期半年的輔導，並獲得與集團 3 萬家客戶市場對接的機會，驗證自己的產品與服務市場接受度。精誠表示，AI 新創加乘器計畫是 AI＋計畫的一環，以 AI 為發展主軸，定位在協助台灣 AI 新創公司加速產品與服務在行業的落地應用，擁有 3 萬家海內外客戶為後盾，精誠提供新創團隊豐沛的行業知識、企業客戶與產業資源，目標放在協助新創團隊進入國際市場。



AGP 營運長蔣居裕表示，目前獲選加入 AGP 的新創團隊中，已經有 3 個團隊在精誠的協助下，開始與真正的企業用戶對接，共同為企業客戶尋求提供適合的行業應用。



精誠提到，入選今年首屆的 5 家 AI 新創公司，包含天奕的公分級室內定位系統、立鼎資訊的機器人理財引擎、好好投資的「區塊鏈智能合約」運用到基金申購及贖回流程、追風科技的 ChaseWind Glasses，以及優拓資訊的對話式 AI 機器人建置與維運平台。