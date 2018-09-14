【華冠投顧】蘋果天王帶你掌握投資要點！

何丞唐 分析師

台北股市週五反彈上攻，三王包括 2330 台積電、3008 大立光、2317 鴻海在蘋果新品發表之後，今日表態帶動電子族群上漲，被動元件、矽晶圓等族群助陣，金融股也撐盤，使加權指數終場收在 10868 點，上漲 140 點，漲幅 1.31%，成交量能為 1263 億元。

盤面上，矽晶圓個股包括 5483 中美晶、6488 環球晶、3016 嘉晶、6182 合晶等皆表態，3532 台勝科減資暫停交易，新股將於 9/25 上市；被動元件、MOSFET 包括 8043 蜜望實、2492 華新科、5299 杰力、2478 大毅、3026 禾伸堂等也表現不錯；隨著台灣電信世代交替在即，3G 即將於 2018 年底依法屆期終止退場，5G 緊鑼密鼓開展，包括 6285 啟基、5388 中磊、3081 聯亞等今日股價也有所表現。

隨著蘋果新機亮相之後，蘋果公司股價上揚，帶動台股今日蘋概股及電子族群回攻，多方有電子族群掌兵符帶動，後續大盤反彈幅度可期。個股表現方面，矽晶圓及被動元件反彈善設停利；此外，在全球大廠紛紛加入電動車領域之後，連接器等相關個股族群後續仍有爆發性的表現機會。

在大盤震盪之際，投資朋友重點一定要抓得很準，13 日蘋果新機發表會，老師也是幫各位先掌握其中的要點。一開始介紹 apple watch，現在智慧手錶真的很功夫，最新一代 apple watch Series 4 新增「防摔功能」，如果不小心跌倒，它還可以分辨你是「往前滑倒」，或是「往後滑倒」；然後有趣的是，你也不能戴著它玩大怒神，因為它還可以偵測人是不是在墜落，只要偵測到，它會開始倒數計時：5、4、3、2、1，然後就幫你撥 119 了。

再來是蘋果新一代 iPhone 發表，這是我看蘋果發表會 11 年以來，第一次看到沒有提：新一代蘋果手機比上一代效率提升多少。只有提到 GPU 也就是圖像處理速度比前一代快 9 倍，但實際上，這個部份你可能感受不太到差異，除非你玩很高圖像運算的遊戲，或者你用 FACE ID 解鎖的時候，可能感覺快一點點，但其實一般人很難感受得出來。

蘋果過去發表會都會有圖表，比較新一代與前代效能的不同，例如上一代 iPhone X 因為用 A11 仿生 (Bionic) 晶片，CPU 效能比上代提升 30~50%。那這次新一代的 iPhone XS，也是第一次沒有提到 CPU 比上一代快多少，因為上一代已經夠快了，也已符合 98% 的使用族群。所以硬體已經到達將近頂峰，我認為之後會從軟體跟其他去決戰了。那為何蘋果要多一個 6.1 吋平價版的，跟貴的差在哪裡？差在邊框。貴的使用醫療級不鏽鋼；那平價版它是用鋁合金，所以你昨天看到 2474 可成反彈上漲。

因為蘋果手機硬體能玩的到達將近極致了，接下來我跟各位報告，尤其現在賓士進入電動車時代、寶馬推出 iREX 系列電動車。電動車當中最重要的連接器，我邀請大家：「要開寶馬、先賺矽瑪！」全國所有會員們、還有跟上的投資好朋友，昨日都被緊緊鎖在漲停裡了，20 多元的股票，人人買得起、人人賺得到！

那賺 3511 矽瑪之前，還記得吧：全台表哥大點名！台北表哥：到齊！台中表哥：到齊！台南表哥：到齊！台東表哥：到齊！ 6278 台表科，昨天還在創新高，你還可以賣得比我高，9/11 星期二，老師在節目公開跟大家報告：「獲利出清一張不留、接下來要開寶馬，先來賺矽瑪。」之前的獲利三兄弟，2425 承啟、2442 新美齊、6278 台表科，有沒有一檔接著一檔的賺！

接下來，我認為全球走向電動車風潮之下，包括賓士推出最新電動車，現在要跟特斯拉來一較高下，當中連接器我認為是重要的關鍵族群，也是大家值得關注的，3511 矽瑪昨日漲停，我認為也僅是水到渠成，20 多元人人買得起、賺得到，都不用追高。

但如果你是「強者恆強的錯誤觀念」，例如盤中看到 6278 台表科大漲去追哦，那你尾盤就鎚心肝了。讓你選，你要不要 20 幾元、30 幾元的時候，底部一路買起，然後賣在大家都知道的地方。

所以你要投資獲利，一定要有第一手的產業資訊，以及最正確的觀念及投資架構。你不用凌晨像我一樣收看蘋果發表會，因為你知道蘋果天王就在這裡。

現在還有人說 iPhone 新機的價格非常不親民，各位你不要聽一些奇怪的言論。還記不記得歷代 iPhone 剛上市的時候賣多少錢？我先講大家熟悉的，現在還有很多好朋友用 i6、i6S。i6 的 16G 剛上市售價為 22500 元。重點是，那時候才 16G 哦，那現在新機入門款的 iPhone XR、6.1 吋、64G，賣 26900 元，等於多了 4400 元；可是螢幕變大，容量從 16G 增到 64G，請問貴在哪裡？之前 22500 元都以賣成這樣了，所以我認為現在還是有那樣的條件。

因此你要分辨，有些人可能沒研究蘋果這間公司，然後天天告訴你蘋果在創新，我說蘋果從來不是一間創新公司，他只是善於將別人技術成熟化、獲利極大化，就跟我們的投資操作方法一樣。所以我說，你要獲取第一手的產業資訊，還要有最正確的觀念及投資架構，我想我們在空中的相遇，對你在投資獲利上面，應該是非常有幫助的，趕快跟上，都還來得及。

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