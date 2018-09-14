大宇資、網龍各擁題材 領軍遊戲股衝鋒奔漲停

遊戲研發商大宇資 (6111-TW) 第 4 季可望推出 4 款熱門 IP 新作，也將認列與「中手遊集團」簽署股份認購協議的處分投資利益，貢獻每股純益 14.18 元，而中華網龍 (3083-TW) 新推出的手遊大作《吞食天地 M》人氣高漲，可望帶動其第 4 季營運轉盈，利多消息雙雙推升大宇資與網龍今 (14) 日股價強勁表態，盤中成功亮燈漲停。

先前受到中國遊戲市場審批暫停影響，大宇資原先預計第 2 季與第 3 季推出的遊戲，全數面臨遞延，但目前審批單位已完成部分改組，第 4 季可望重啟審批，大宇資原先預計第 3 季推出的《軒轅劍 Online》、《軒轅劍龍舞雲山》、《仙劍奇俠傳六界情緣》與《仙劍奇俠傳四》等 4 款新作，可望在第 4 季全數推出。

值得一提的是，大宇資自有 IP 授權網易開發的新手遊《軒轅劍龍舞雲山》，事前登入人數已突破 75 萬，第 4 季還可望向上攀升至百萬。隨著遊戲人氣高漲，加上市場看好網易營運遊戲的行銷通路能力，該款遊戲上市後，可望為大宇資帶來優異的營收分成及權利金認列收益。

另一方面，大宇資今年 4 月與中國手遊營運商中手遊集團簽署股份認購協議，旗下子公司北京軟星將由中手遊集團，戰略性增資新台幣 10 億元，預估將帶來新台幣 6.8 億元投資利益，影響每股純益暫估約 14.18 元，可望在年底前完成相關程序，貢獻第 4 季投資收益。

中華網龍近期則是在台港澳同步推出年度手遊大作《吞食天地 M》，法人看好，由於「吞食天地」為經典 IP 之一，近來經典 IP 由端遊轉為手遊，都寫下亮眼成績，加上《吞食天地 M》預先登錄已超過 10 萬人，人氣相當火熱。

法人認為，若《吞食天地 M》能擠上雙平台排行榜前 15 名，單月營收規模可望達到 5000 萬元，且該手遊為網龍自行營運，獲利將高於代理遊戲，有機會帶動網龍第 4 季營運轉虧為盈。

在利多題材助攻下，大宇資與網龍今日紛紛攻上漲停板，大宇資成功收復月線、季線與半年線，網龍也成功突破年線，歐買尬 (3687-TW) 與昱泉 (6169-TW) 盤中同樣亮燈漲停，雙雙收復所有短均。

大宇資當日走勢圖